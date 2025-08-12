Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VINACEE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm, quản lý và khai thác khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ hoạt động Marketing và chăm sóc khách hàng

Tư vấn sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khác hàng

Đóng hàng gửi khách

Các công việc khác từ quản lý của công ty

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành: Kinh tế, môi trường, kỹ thuật công nghiệp

Ưu tiên: ứng viên có kinh nghiệm 1 - 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh.

Yêu cầu: Thành thạo Word, Excel, biết sử dụng Cad là 1 lợi thế

Kỹ năng giải quyết công việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, giao tiếp tốt

Chịu thử thách trong công việc và chuyên môn, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc

có mục tiêu rõ ràng, gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VINACEE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 – 10.500.000 (Lương cụ thể sẽ được 2 bên thảo thuận theo năng lực khi phỏng vấn)

Phụ cấp: Theo chế độ công ty và theo vị trí công việc

Thưởng: Theo chế độ công ty, theo kết quả lao động và gía trị xây dựng

Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 7 (làm cách thứ 7 các tuần)

Được hưởng đầy đủ các khoản phụ cấp, tham gia bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo năng lực chuyên môn, hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VINACEE VIỆT NAM

