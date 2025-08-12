Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VINACEE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VINACEE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VINACEE VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VINACEE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm, quản lý và khai thác khách hàng tiềm năng
Hỗ trợ hoạt động Marketing và chăm sóc khách hàng
Tư vấn sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khác hàng
Đóng hàng gửi khách
Các công việc khác từ quản lý của công ty

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành: Kinh tế, môi trường, kỹ thuật công nghiệp
Ưu tiên: ứng viên có kinh nghiệm 1 - 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh.
Yêu cầu: Thành thạo Word, Excel, biết sử dụng Cad là 1 lợi thế
Kỹ năng giải quyết công việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, giao tiếp tốt
Chịu thử thách trong công việc và chuyên môn, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc
có mục tiêu rõ ràng, gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VINACEE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 – 10.500.000 (Lương cụ thể sẽ được 2 bên thảo thuận theo năng lực khi phỏng vấn)
.000.000 – 10.500.000
Phụ cấp: Theo chế độ công ty và theo vị trí công việc
Thưởng: Theo chế độ công ty, theo kết quả lao động và gía trị xây dựng
Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 7 (làm cách thứ 7 các tuần)
Được hưởng đầy đủ các khoản phụ cấp, tham gia bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo năng lực chuyên môn, hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VINACEE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VINACEE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG VINACEE VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Licogi 25 Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội

