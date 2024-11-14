Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 08 Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chủ động tìm nguồn khách hàng mới (phát tờ rơi, tìm kiếm đối tác liên kết, network cá nhân,...)
Telesale, thực hiện các cuộc gọi mời khách đến trung tâm.
Tổ chức thi xếp lớp để phân loai học viên.
Thực hiện công tác tư vấn và chăm sóc khách hàng để thuyết phục ghi danh (tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại) theo đúng qui trình, đảm bảo yếu tố về mặt dịch vụ.
Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống phần mềm, quản trị data khách hàng.
Chăm sóc học viên trong quá trình học, hỗ trợ thu tái phí, tìm kiếm nguồn khách hàng giới thiệu từ học viên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm việc xoay ca linh hoạt (Toàn thời gian 44h/tuần, có ca tối và cuối tuần).
Đã từng làm trong mảng sales, bán hàng, tư vấn, CSKH, dịch vụ trong bất kỳ lĩnh vực nào.
Ứng viên có kinh nghiệm tư vấn sẽ là một lợi thế.
Thái độ hòa nhã, tinh thần dịch vụ khách hàng cao, tư duy tích cực, hứng thú với công việc có chỉ tiêu, thách thức.
Khả năng nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng tốt.
Có thể làm việc với áp lực, làm việc theo đội nhóm và độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 100% lương.
100% lương
Được đào tạo bài bản từ các Leader dày dặn kinh nghiệm
Cơ hội thăng tiến lên Senior, Leader trong vòng 3 tháng - 6 tháng nếu kết quả công việc tốt
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Full lương) đầy đủ theo quy định của Luật Lao động
Học bổng tiếng anh cho bản thân & người thân (không giới hạn khóa học)
Môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc (máy tính, điện thoại)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: VP HCM: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM

