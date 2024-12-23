Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty TNHH WINFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà 21B6 Greenstars, 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Giới thiệu các khóa học của trung tâm tiếng Anh Stanford English đến các khách hàng tiềm năng, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

Đón tiếp, tư vấn, hướng dẫn phụ huynh và học viên làm các thủ tục kiểm tra trình độ, nhập học tại Trung tâm.

Tư vấn trực tiếp các khóa học tới khách hàng (hoặc) qua điện thoại (hoặc) qua chat online một cách hiệu quả.

Chăm sóc khách hàng mới và cũ, chủ động giải quyết các vấn đề và tình huống phát sinh

Làm việc chặt chẽ với phòng Đào tạo nhằm đảm bảo công tác tổ chức lớp học và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Hoàn thành công việc tư vấn và các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc trung tâm.

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục

- Linh hoạt, nhạy bén, tinh tế trong giải quyết công việc. Quản lý thời gian tốt.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales hoặc làm việc tại các Trung tâm Anh ngữ

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Đáp ứngthời gian làm việc – đăng ký ca linh hoạt: Ca sáng: 9h-18h, Ca chiều: 13h30-21h, nghỉ 1 ngày linh động trong tuần

Tại Công ty TNHH WINFA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 7.000.000 đến 9.000.000 + %HH theo doanh thu + thưởng

- Phụ cấp gửi xe

- Thưởng tháng, quý, năm

- Hưởng các chế độ phúc lợi, BHXH theo nhà nước quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WINFA

