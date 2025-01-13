Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán nhằm nâng cao tần suất và mở rộng quy mô giao dịch của khách hàng.

- Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

- Thực hiện tư vấn cho khách hàng về kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, danh mục đầu tư, kế hoạch tài chính.

- Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch

- Tiếp nhận thu thập ý kiến đóng góp, thông tin phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của ACBS.

- Thực hiện các báo cáo công việc theo quy định và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Am hiểu về chứng khoán, thị trường chứng khoán. Có kiến thức cập nhật về tình hình kinh tế - xã hội và các quy định pháp luật có liên quan.

- Có kỹ năng tư vấn, tiếp thị, bán hàng; kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB

