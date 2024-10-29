Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô H1

- 08, Khu dân cư Vĩnh Phú 2, Phường Vĩnh Phú, Thuận An

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô H1-08, Khu dân cư Vĩnh Phú 2, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

