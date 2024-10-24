Tuyển Phát triển thị trường Công ty cổ phần FB NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công ty cổ phần FB NETWORK
- Hồ Chí Minh: 98 Bát Nàn, Quận 2
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Lập kế hoạch thu mua hàng hóa, vật tư dựa trên kế hoạch kinh doanh/ phát triển thị trường.
Tìm kiếm, thu thập thông tin, phân tích giá cả cho từng mặt hàng.
Trao đổi với NCC về giá, vận chuyển, hậu mãi,..
Tiến hành thoe dõi xử lí vấn đề về hàng hóa, theo dõi công nợ, ...
Set-up cửa hàng mới, làm việc với mall/ chủ nhà, đơn vị thi công,...
Báo cáo tiến độ công việc hàng tuần.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Có kỹ năng đàm phán, sắp xếp công việc
Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực spa, thẩm mĩ viện.
Tại Công ty cổ phần FB NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước, thưởng tháng 13
Phúc lợi sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ, tết
Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến, có cơ hội phát triển bản thân
Các cơ chế quy trình nhân sự đã xây dựng cơ bản chỉ cần vận hành, cải tiến và phát triển đội ngũ hơn trong các giai đoạn phát triền kinh doanh của công ty.
Company Party, team building thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần FB NETWORK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
