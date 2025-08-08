Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA

Kế toán kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 93 Hồng Tiến, Lâm Du, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Lập chứng từ nhập xuất kho

- Tính giá vốn hàng hóa xuất kho.

- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

- Kiểm soát nhập xuất tồn kho. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, báo cáo Kế toán trưởng.

- Nộp báo cáo kế toán theo qui định.

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán,..

- Trên 1 năm làm việc tại vị trí tương đương , đặc biệt là kế toán kho bán lẻ.

- Nắm vững chế độ kế toán.

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, vi tính văn phòng

- Có tinh thần kỉ luật, trách nhiệm, nhiệt tình, chăm chỉ, trung thành tuyệt đối.

- Tỉ mỉ chính xác, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000 – 11.000.000
- Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn hàng tháng
- Lương thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của nhà nước
- Ngày phép tính theo thâm niên. Chế độ tặng phép có thể lên tới 60 ngày/năm
- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại, chuyên cần, thâm niên,... theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA

CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Toà Nhà Xuân Mai Tower, Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

