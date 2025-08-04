Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Dân Cư Him Lam - Trường Thọ - Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trực tiếp với CEO

Đi tìm hiểu thị trường :

+ Trực tiếp đi thị trường, khảo sát khu vực, thu thập thông tin và xác định cơ hội kinh doanh tiềm năng.

+ Sắp xếp lịch trình gặp gỡ đối tác, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với đối tác hiện tại và mới.

+ Chụp ảnh quay video để làm tư liệu

+ Tổng hợp lại tư liệu và báo cáo

Chỉnh sửa video, hình ảnh phù hợp theo yêu cầu cấp trên

Xây dựng, quản lý các trang MXH của công ty: Tiktok, Youtube

Thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên nếu có

Phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo hoàn thành công việc chung

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian linh động,

Có kinh nghiệm đi thị trường

Biết quay, chụp đẹp theo trend

Biết dựng video và chỉnh sửa ảnh cơ bản

Ưu tiên có kinh nghiệm về trợ lý/ sales

Biết tiếng Anh là 1 lợi thế

Chịu khó, chủ động, chịu áp lực, học hỏi nhanh

Giao tiếp tốt

Tuổi: 20-25

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: lương cứng + hỗ trợ ăn uống đi lại khi đi thị trường + thưởng KPI, doanh số

Thời gian làm việc: linh hoạt theo lịch trao đổi giữa 2 bên

Được đào tạo kiến thức về xuất khẩu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO GROUP

