Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO GROUP
- Hồ Chí Minh: Khu Dân Cư Him Lam
- Trường Thọ
- Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc trực tiếp với CEO
Đi tìm hiểu thị trường :
+ Trực tiếp đi thị trường, khảo sát khu vực, thu thập thông tin và xác định cơ hội kinh doanh tiềm năng.
+ Sắp xếp lịch trình gặp gỡ đối tác, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với đối tác hiện tại và mới.
+ Chụp ảnh quay video để làm tư liệu
+ Tổng hợp lại tư liệu và báo cáo
Chỉnh sửa video, hình ảnh phù hợp theo yêu cầu cấp trên
Xây dựng, quản lý các trang MXH của công ty: Tiktok, Youtube
Thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên nếu có
Phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo hoàn thành công việc chung
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm đi thị trường
Biết quay, chụp đẹp theo trend
Biết dựng video và chỉnh sửa ảnh cơ bản
Ưu tiên có kinh nghiệm về trợ lý/ sales
Biết tiếng Anh là 1 lợi thế
Chịu khó, chủ động, chịu áp lực, học hỏi nhanh
Giao tiếp tốt
Tuổi: 20-25
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: linh hoạt theo lịch trao đổi giữa 2 bên
Được đào tạo kiến thức về xuất khẩu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI