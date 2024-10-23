Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 50 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Trạm dừng chân Cầu Cần Thơ, QL 1A, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ, Cái Răng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh xe tải của công ty, bao gồm:
Lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển thị trường xe tải.
Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh xe tải.
Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng, đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp.
Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm xe tải.
Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.
Đàm phán, ký kết hợp đồng kinh doanh xe tải.
Theo dõi, kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xe tải.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh xe tải cho Giám đốc kinh doanh
Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh xe tải.
Hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xe tải, hiểu biết về thị trường xe tải.
Nắm vững kiến thức về kinh doanh, marketing, quản trị kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức và phối hợp công việc hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tháp Tây Tòa Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

