Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Trạm dừng chân Cầu Cần Thơ, QL 1A, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ, Cái Răng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh xe tải của công ty, bao gồm: Lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển thị trường xe tải. Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh xe tải. Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng, đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp. Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm xe tải. Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng. Đàm phán, ký kết hợp đồng kinh doanh xe tải. Theo dõi, kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xe tải. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh xe tải cho Giám đốc kinh doanh Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh xe tải. Hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xe tải, hiểu biết về thị trường xe tải. Nắm vững kiến thức về kinh doanh, marketing, quản trị kinh doanh. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức và phối hợp công việc hiệu quả. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.