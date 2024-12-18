Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: ầng 11, Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255 - 257 Hùng Vương, Thanh Khê ...và 2 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu chuyển đổi số

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng

Chốt hợp đồng, theo dõi quá trình mua và bán

Thực hiện các quá trình chuyển đổi up/ cross sale

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 35

Có khả năng tự tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội (công ty có hỗ trợ lead)

Có kinh nghiệm sale/ telesale từ 6 tháng đến 1 năm

Có khả năng cầu tiến, chịu khó, chịu học hỏi

Mindset sale được sẽ có tiền nóng

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên được thưởng thêm 2,000,000đ nếu có 24 lần gặp mặt trực tiếp khách hàng/ tháng.

Thưởng Macbook, Iphone cho nhân viên có doanh số cao nhất

Mức hoa hồng sản phẩm từ 10% đến 40% tuỳ theo mức nhân viên sale được

Đóng BHXH, BHYT theo Luật hiện hành

Được thăng tiến lên sale leader nếu như đạt KPI doanh thu liên tiếp trong 3 tháng

Team building, year end party cùng nhiều hoạt động học hỏi khác,... các khoá học tiếng anh, tiếng trung..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

