Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: ầng 11, Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255
- 257 Hùng Vương, Thanh Khê ...và 2 địa điểm khác, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu chuyển đổi số
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng
Chốt hợp đồng, theo dõi quá trình mua và bán
Thực hiện các quá trình chuyển đổi up/ cross sale
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22 - 35
Có khả năng tự tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội (công ty có hỗ trợ lead)
Có kinh nghiệm sale/ telesale từ 6 tháng đến 1 năm
Có khả năng cầu tiến, chịu khó, chịu học hỏi
Mindset sale được sẽ có tiền nóng
Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên được thưởng thêm 2,000,000đ nếu có 24 lần gặp mặt trực tiếp khách hàng/ tháng.
2,000,000đ
24 lần gặp mặt trực tiếp khách hàng/ tháng.
Thưởng Macbook, Iphone cho nhân viên có doanh số cao nhất
Mức hoa hồng sản phẩm từ 10% đến 40% tuỳ theo mức nhân viên sale được
Đóng BHXH, BHYT theo Luật hiện hành
Được thăng tiến lên sale leader nếu như đạt KPI doanh thu liên tiếp trong 3 tháng
Team building, year end party cùng nhiều hoạt động học hỏi khác,... các khoá học tiếng anh, tiếng trung..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
