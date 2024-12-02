Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 253 Phạm Văn Thuận, Biên Hoà ...và 2 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Từ nguồn công ty và chủ động tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Duy trì mối quan với khách hàng mới và khách hàng hiện tại để phát triển các giải pháp chiến lược kinh doanh chi tiết

Giới thiệu phần mềm và các sản phẩm liên quan tới khách hàng

Đảm bảo thực hiện mục tiêu doanh số đã đề ra

Lập báo cáo kinh doanh hàng tuần và gửi lên cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 6 tháng kinh nghiệm sale, tư vấn, chốt sale,...

Có các chiến lược kinh doanh và kế hoạch tiếp cận khách hàng hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin trong quá trình làm việc

Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, tinh thần trách nhiệm và trung thực

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : từ 10.000.000 đến 20.000.000đ + thưởng doanh số + phụ cấp

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

- Các hoạt động tập thể, teambuilding , các sự kiện, tranning nội bộ

- Thời gian thử việc: full lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.