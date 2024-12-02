Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 253 Phạm Văn Thuận, Biên Hoà ...và 2 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Từ nguồn công ty và chủ động tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.
Duy trì mối quan với khách hàng mới và khách hàng hiện tại để phát triển các giải pháp chiến lược kinh doanh chi tiết
Giới thiệu phần mềm và các sản phẩm liên quan tới khách hàng
Đảm bảo thực hiện mục tiêu doanh số đã đề ra
Lập báo cáo kinh doanh hàng tuần và gửi lên cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm sale, tư vấn, chốt sale,...
Có các chiến lược kinh doanh và kế hoạch tiếp cận khách hàng hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin trong quá trình làm việc
Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, tinh thần trách nhiệm và trung thực
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : từ 10.000.000 đến 20.000.000đ + thưởng doanh số + phụ cấp
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
- Các hoạt động tập thể, teambuilding , các sự kiện, tranning nội bộ
- Thời gian thử việc: full lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

