Tuyển Sales IT Phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales IT Phần mềm Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Thanh Khê ...và 2 địa điểm khác, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Sales IT Phần mềm Với Mức Lương 17 - 100 Triệu
Nắm vững các kỹ thuật bán hàng từ Telesale đến Direc sale,..
Biết cách xây dựng và quản lý team Telesale & Sale
Làm việc với Marketing và Production để hiểu rõ được tính năng và sản phẩm
Training và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm
Xây dựng process và cách quản lý của cho toàn bộ team Sales.
Hướng dẫn, theo dõi và đánh giá các bạn team member.
Thiết kế các chương trình chạy sales khác nhau (workshop,digital marketing,physical store visit, market sales,...) để đạt KPI của tháng/ Quý/ Năm.
Với Mức Lương 17 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từng quản lý đội ngũ từ 10 nhân viên trở lên
Có laptop cá nhân để làm việc
Đam mê trong lĩnh vực kinh doanh, có kinh nghiệm hay hiểu biết về thương mại điện tử là một lợi thế.
Chịu được áp lực công việc.
Tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân mình
Độ tuổi: 25 – 40
Có khả năng set up, build team và khai thác thông tin khách hàng đa kênh
Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
17.000.000 + %hoa hồng
Phúc lợi cao, môi trường làm việc nước ngoài, cơ hội xây dựng đội ngũ của riêng mình
Cơ hội thăng tiến vị trí Deputy, Director với mức lương vô cùng hấp dẫn
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động hiện hành
Du lịch hàng năm
