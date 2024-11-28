Tuyển Sales IT Phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 100 Triệu

Mức lương 17 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thanh Khê ...và 2 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales IT Phần mềm Với Mức Lương 17 - 100 Triệu

Nắm vững các kỹ thuật bán hàng từ Telesale đến Direc sale,..

Biết cách xây dựng và quản lý team Telesale & Sale

Làm việc với Marketing và Production để hiểu rõ được tính năng và sản phẩm

Training và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm

Xây dựng process và cách quản lý của cho toàn bộ team Sales.

Hướng dẫn, theo dõi và đánh giá các bạn team member.

Thiết kế các chương trình chạy sales khác nhau (workshop,digital marketing,physical store visit, market sales,...) để đạt KPI của tháng/ Quý/ Năm.

Với Mức Lương 17 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Sale Leader

Từng quản lý đội ngũ từ 10 nhân viên trở lên

Có laptop cá nhân để làm việc

Đam mê trong lĩnh vực kinh doanh, có kinh nghiệm hay hiểu biết về thương mại điện tử là một lợi thế.

Chịu được áp lực công việc.

Tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân mình

Độ tuổi: 25 – 40

Có khả năng set up, build team và khai thác thông tin khách hàng đa kênh

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 17.000.000 + %hoa hồng (Mức lương đối với cấp bậc thấp nhất L0), sẽ tăng theo quy mô team.

Phúc lợi cao, môi trường làm việc nước ngoài, cơ hội xây dựng đội ngũ của riêng mình

Cơ hội thăng tiến vị trí Deputy, Director với mức lương vô cùng hấp dẫn

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động hiện hành

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

