Tuyển Phó Tổng Giám Đốc thu nhập 30 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Địa điểm làm việc - Hà Nội: T24, Tòa Tasco, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm

1. Lãnh đạo thường trực điều hành tại VPHN; Đại diện Pháp luật của Công ty;

3. Điều hành mọi công việc, mọi Phòng ban, Đơn vị của toàn Công ty trong phạm vi được ủy quyền, theo đúng Nội quy, quy chế của Công ty.

4. Điều hành trực tiếp các Phòng ban thuộc VPHN; Nhà máy SX; Nhà máy rác;

5. Điều hành giám tiếp, giám sát, hỗ trợ: Hệ thống kinh doanh và đầu tư toàn quốc.

6. Đại diện Công ty ký mọi văn bản, giấy tờ, hồ sơ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và nằm trong giới hạn được ủy quyền và sự phê duyệt chủ trương của CT. HĐQT;

7. Mỗi tuần xuống Nhà máy SX thăm và làm việc ít nhất 1-2 buổi chiều.

8. Mỗi tháng đi thăm và làm việc với các Nhà máy rác tại Nghệ An 1 lần (1-2 ngày/lần).

9. Mỗi quý đi công tác các Chi nhánh Đà Nẵng - Sài Gòn - Cần Thơ một lần (2-4 ngày/lần).

10. Phải thường xuyên đi sớm, về muộn, chịu khó và chủ động tăng giờ làm mỗi tuần, mỗi ngày. Không được nghỉ quá 2 ngày/tháng (trừ số ngày nghỉ theo quy định).

11. Phải có Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động SXKD toàn Công ty hàng tháng cho HĐQT trước ngày 05 tháng sau. Báo cáo kết quả của từng Phòng ban, từng Đơn vị, số liệu phải rõ ràng, đầu đủ.

12. Phải chủ động nâng cấp từ vai trò là Người trông nom => Người quản lý => Người Lãnh đạo => Người Lãnh đạo hiệu quả => Người Lãnh đạo xuất sắc;

13. Chịu trách nhiệm về mọi việc do mình làm trước Công ty, trước Pháp luật.

14. Thực hiện các việc khác do Chủ tịch HĐQT giao phó.

1. Trình độ ĐH CQ; > 35 tuổi;

2. Chuyên ngành: Kỹ sư cơ khí, cơ điện, xây dựng, môi trường, kỹ thuật công trình, Tài chính, Kinh tế.

3. Tư thế đàng hoàng, tác phong đĩnh đạc, tướng tá chuẩn chỉ, hình thức khá: 7/10.

4. Bản lĩnh và kinh nghiệm điều hành, quản trị Công ty vừa và lớn nhiều năm: 7/10.

5. Hiểu biết về dự án, kỹ thuật, kết cấu cơ khí, kết cấu xây dựng: 7/10.

6. Hiểu biết về quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, quản trị hệ thống, quản trị nhân sự: 7/10.

7. Hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội: 7/10.

8. Hiểu về cách làm dự án đầu tư xây dựng, mua sắm vốn ngân sách Nhà nước.

9. Năng lực quản trị, điều hành dự án: 7/10.

10. Phải có năng lực phân công, điều phối nhân sự, kết nối nhân sự, khích lệ nhân sự: 7/10.

11. Giao tiếp tốt, thuyết trình tốt, ngoại giao tốt: 7/10.

12. Kỹ năng văn bản, vi tính, words, Excell tốt: 7/10.

13. Ưu tiên cho ứng viên có thể đọc được BCTC hành năm.

14. Nhà ở cách Cty dưới 15 - 20km.

15. Giới tính: Nam/nữ.

16. Phải hiểu và điều hành Công ty về: Hành chính; Nhân sự; Tài chính; Kế toán; Kinh doanh dự án; Đầu tư dự án; Đấu thầu; Đàm phán bán hàng, mua hàng, nhậu khẩu; Sản xuất; ... trong vòng 1 tháng.

1. Lương theo năng lực: từ 30 đến 50 tr/tháng. (30-35-40-45-50).

2. Thưởng Tết: từ 1 - 12 tháng lương, tùy theo khả năng cống hiến trong năm.

3. Thưởng cổ phần ESOP theo quy chế của Công ty. (Dự kiến là sau 5 năm công hiến).

4. Chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ mát, nghỉ lễ, đào tạo nâng cao.

5. Nghỉ Xuân, Nghỉ Hè: 2 kỳ/năm.

6. Hưởng chế độ phúc lợi của Cán bộ cấp cao của Công ty: Hưởng kỳ nghỉ lễ Lãnh đạo; Liên hoan Gia đình Lãnh đạo 1-2 lần/năm.

