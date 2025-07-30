Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT CASA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 08 Manor 1STR Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng.

Đối chiếu công nợ hàng tháng, nhắc thanh toán đúng hạn.

Theo dõi nhập xuất tồn kho vật tư tại các công trình.

Quản lý dòng tiền thu chi nội bộ.

Lập kế hoạch thanh toán, báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

Lập hoặc tổng hợp số liệu báo cáo tài chính cuối năm.

Tổng hợp chi phí từng công trình, lãi/lỗ từng dự án.

Làm việc với cơ quan thuế khi cần.

Lập hồ sơ chào thầu, hồ sơ thanh quyết toán với nhà thầu phụ với chủ đầu tư…

Soạn thảo hợp đồng, hồ sơ thanh toán, hồ sơ hoàn công.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán, kế toán doanh nghiệp. Ưu tiên đã học qua kế toán xây dựng, kế toán giá thành.

Ưu tiên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán tại công ty xây dựng, hoặc công ty sản xuất/dự án.

Có thể sử dụng các phần mềm kế toán ( Misa, Fast.. hoặc thành thạo word, excel..).

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT CASA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Sáng 8h-12h, chiều 13h30-17h30 ( nghỉ t7 cách tuần và chủ nhật ).

Lương cứng: 8.000.000đ- 10.000.000đ ( tùy theo kinh nghiệm ) + thưởng.

Thưởng lế tết theo quy định của công ty.

Đóng BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Nghỉ lễ theo quy định của luật lao động

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị: máy tính, máy in…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT CASA

