Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
- Đồng Nai: Khu Dịch Vụ Tân Cảng
- Long Bình, Khu phố 7, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra các hoạt động của các ban thuộc Khối quản trị, đảm bảo thực hiện đúng các chính sách, quy định và mục tiêu của công ty
Tư vấn và đưa ra các đề xuất, kiến nghị giúp TGĐ nắm bắt thông tin kịp thời và ra quyết định
Phối hợp, hỗ trợ các Khối/Ban/Phòng/Đơn vị khác trong công ty để xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch, ngân sách và dự án liên quan đến các lĩnh vực: tài chính, pháp lý, mua hàng, marketing, kiểm soát nội bộ, rủi ro, hành chính, nhân sự, đầu tư và QA-QC
Tham gia vào các quá trình ra quyết định của công ty, đưa ra các ý kiến và đề xuất về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực chịu trách nhiệm
Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các ban thuộc Khối quản trị, thực hiện các biện pháp cải tiến và khắc phục khi cần thiết
Xây dựng tiêu chí và chiến lược nhân sự để quản lý và phát triển nguồn nhân lực của các ban thuộc Khối quản trị
Thực hiện báo cáo tóm tắt về các hoạt động của các ban thuộc Khối quản trị cho Tổng giám đốc
Đại diện CEO làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến dự án, đến các hoạt động thuộc khối QT của công ty
Phối hợp, hỗ trợ các Phó TGĐ/Ban giám đốc thiết lập quy định, bộ máy hoạt động trong công ty đảm bảo tính đổi mới, hiệu quả, bền vững và áp dụng công nghệ vào vận hành hiệu quả hàng ngày/tháng/năm
Giám sát, quản lý và định hướng chuẩn hóa các hoạt động từ bộ phận tài chính - kế toán theo chuẩn mực quốc tế IFRS
Kiểm tra các khoản chi tiêu, doanh thu, chứng từ liên quan đến ngân sách, kiểm duyệt các giấy tờ, sổ sách làm báo cáo tài chính
Kiểm tra và rà soát mọi hoạt động lưu chuyển dòng tiền
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan đến lĩnh vực sản xuất
Có kinh nghiệm về ngành Gỗ
Có kiến thức sâu rộng về quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất và quản trị nhân sự
Có khả năng lãnh đạo và điều hành xuất sắc, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc
Có tư duy chiến lược và khả năng phân tích, dự báo thị trường
Thành thạo các kỹ năng quản lý dự án và quản lý thay đổi
Có kiến thức về các công cụ và phương pháp cải tiến quy trình sản xuất (như Lean, Six Sigma)
Thông thạo tiếng Anh, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm
Được tham gia vào quá trình ra quyết định cấp cao của công ty
Cơ hội phát triển sự nghiệp trong một công ty sản xuất đang phát triển mạnh mẽ
Được đào tạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo liên tục
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết
Các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác như: thưởng hiệu quả kinh doanh, xe công ty, ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và đầy thách thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
