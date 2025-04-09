Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Bien Hoa, Đồng Nai - Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh - Đường 3B, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai - Biên Hòa, Hố Nai - Trảng Bom, Đồng Nai - Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

-Tìm kiếm, khảo sát và tiếp cận các dự án mới, tiềm năng, báo cáo lên cấp trên.

- Lập danh sách khách hàng, thông tin dự án và báo cáo cho cấp trên.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Thực hiện các công việc liên quan như lập báo giá, soạn thảo hợp đồng, v.v.

- Đạt chỉ tiêu doanh số được giao.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật bản tại phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Giới tính: Nam ( dưới 30 tuổi )

- Kinh nghiệm: 3 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí sales, ưu tiên trong lĩnh vực xây dựng hoặc vật liệu xây dựng.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm cho thuê/bán xe nâng.

- Tiếng Anh: trình độ thương mại (bắt buộc), không cần tiếng Nhật.

- Có bằng lái xe B2

- Có mong muốn làm việc lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h/ngày (8:30 – 17:30), nghỉ 2 thứ Bảy và 4 Chủ Nhật mỗi tháng.

- Được công ty cung cấp xe để đi gặp khách hàng.

- Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật và công ty.

- Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/7.

- Thưởng theo quý sau khi đánh giá chỉ tiêu doanh số.

- Tăng lương hàng năm, thưởng tháng 13.

- Du lịch công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

