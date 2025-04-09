Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 22 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Bien Hoa, Đồng Nai

- Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

- Đường 3B, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

- Biên Hòa, Hố Nai

- Trảng Bom, Đồng Nai

- Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

-Tìm kiếm, khảo sát và tiếp cận các dự án mới, tiềm năng, báo cáo lên cấp trên.
- Lập danh sách khách hàng, thông tin dự án và báo cáo cho cấp trên.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
- Thực hiện các công việc liên quan như lập báo giá, soạn thảo hợp đồng, v.v.
- Đạt chỉ tiêu doanh số được giao.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật bản tại phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Giới tính: Nam ( dưới 30 tuổi )
- Kinh nghiệm: 3 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí sales, ưu tiên trong lĩnh vực xây dựng hoặc vật liệu xây dựng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm cho thuê/bán xe nâng.
- Tiếng Anh: trình độ thương mại (bắt buộc), không cần tiếng Nhật.
- Có bằng lái xe B2
- Có mong muốn làm việc lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h/ngày (8:30 – 17:30), nghỉ 2 thứ Bảy và 4 Chủ Nhật mỗi tháng.
- Được công ty cung cấp xe để đi gặp khách hàng.
- Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật và công ty.
- Được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/7.
- Thưởng theo quý sau khi đánh giá chỉ tiêu doanh số.
- Tăng lương hàng năm, thưởng tháng 13.
- Du lịch công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

