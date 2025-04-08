Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Vòng xoay Lò Vôi, Phước Hưng, Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu., Long Điền ...và 9 địa điểm khác, Huyện Xuyên Mộc
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lập kế hoạch, quản lý, giảng dạy và chăm sóc lớp học được giao.
Bảo đảm chất lượng giảng dạy, theo dõi quá trình và trao đổi trực tiếp với phụ huynh về sự phát triển Tiếng Trung của Học sinh.
Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của Trường.
Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành Nhà trường.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
