Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Giáo viên tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Vòng xoay Lò Vôi, Phước Hưng, Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu., Long Điền ...và 9 địa điểm khác, Huyện Xuyên Mộc

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch, quản lý, giảng dạy và chăm sóc lớp học được giao.
Bảo đảm chất lượng giảng dạy, theo dõi quá trình và trao đổi trực tiếp với phụ huynh về sự phát triển Tiếng Trung của Học sinh.
Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của Trường.
Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành Nhà trường.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, đường Cách mạng tháng Tám, tổ 4, khu phố 2 - Phường Xuân An - Thành phố Long Khánh - Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tieng-trung-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job347397
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Echinese
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Echinese làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Echinese
Hạn nộp: 11/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 25 Triệu
Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200000 - 200000 Triệu
Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 0.2 - 0.2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Hạn nộp: 01/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Echinese
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Echinese làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Echinese
Hạn nộp: 11/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 25 Triệu
Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200000 - 200000 Triệu
Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 0.2 - 0.2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Hạn nộp: 01/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất