Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/05/2025
Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam

Nhân viên Tư vấn

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 112 đường N10, KDC Võ Thị Sáu, KP7 phường Thống Nhất, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Nhận số điện thoại, thông tin khách, nhu cầu của khách từ bộ phận Marketing.
Hỗ trợ tư vấn cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tour, combo du lịch qua điện thoại.
Chủ động, linh hoạt nắm bắt yêu cầu đặc thù của khách hàng để điều chỉnh gói dịch vụ phù hợp.
Hướng dẫn, theo dõi, quản lý tiến độ thanh toán của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học hoặc cao đằng.
Có kinh nghiệm bán hàng, telesale hoặc chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, diễn đạt lưu loát, giọng nói truyền cảm.
Tư duy tích cực, hoạt ngôn, yêu thích giao tiếp và làm việc với khách hàng.
Kiên trì, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu.
Đam mê du lịch, yêu thích trải nghiệm là một lợi thế.

Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 triệu + thưởng.
Tổng thu nhập không giới hạn.
Thưởng kinh doanh tuần, tháng, quý theo kết quả kinh doanh.
Công ty đảm bảo các chế độ bảo hiểm, du lịch hàng năm, quý. Đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm.
Được đào tạo chuyên môn nếu chưa có kinh nghiệm.
Văn hóa trẻ trung, đồng nghiệp cởi mở, chân thành, nhiệt huyết và máu lửa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam

Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, AZ Sky Tower, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

