Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH TK P&s VINA (Long Thành - Đồng Nai) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 700 - 11 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Công Ty TNHH TK P&s VINA (Long Thành - Đồng Nai)
Mức lương
700 - 11 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Lô N1, KCN Lộc an – Bình sơn, xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 700 - 11 USD
- Thông dịch cho Giám đốc bộ phận
- Thông dịch cuộc họp Hàn - Việt
- Dịch các báo cáo của Bộ phận liên quan
- Công việc khác theo chỉ đạo cấp trên
Với Mức Lương 700 - 11 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Topik 4/ tương đương
- Ưu tiên ứng viên gần hoặc có thể chuyển chỗ ở gần công ty
- Lương Gross: 18 -28tr/tháng
Tại Công Ty TNHH TK P&s VINA (Long Thành - Đồng Nai) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TK P&s VINA (Long Thành - Đồng Nai)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
