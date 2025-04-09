Tuyển Chuyên viên đấu thầu Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 900 - 1 USD

Tuyển Chuyên viên đấu thầu Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 900 - 1 USD

Suoi Tien Group
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Suoi Tien Group

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Suoi Tien Group

Mức lương
900 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: QUỐC LỘ 51, AN HÒA, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 900 - 1 USD

1. Xem xét dự toán chi phí để tiến hành nghiên cứu khả thi dự án.
2. Giám sát ngân sách và kiểm soát chi phí xây dựng của dự án từ giai đoạn phát triển thiết kế đến giai đoạn đấu thầu và xây dựng.
3. Xác định và tìm kiếm các nhà tư vấn/nhà thầu phù hợp và cạnh tranh nhất để hợp tác với Công ty với tư cách là đối tác nhằm cung cấp các dịch vụ/giải pháp cần thiết.
4. Hiểu rõ cơ cấu chi phí của nhà tư vấn/nhà thầu và đàm phán công bằng, minh bạch để đạt được giá trị tốt nhất.
5. Phát triển và duy trì mối quan hệ bền chặt với các nhà tư vấn/nhà thầu chính để có được đề xuất định giá hiệu quả về mặt chi phí.
6. Chịu trách nhiệm đề xuất các nhà tư vấn, nhà thầu vể trao hợp đồng cho các nhà thầu xứng đáng thành công.
7. Xác định và đàm phán các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, liên hệ với Phòng Pháp lý và Tài chính, tập trung vào các thông lệ hàng đầu.
8. Xem xét và đánh giá các đơn đặt hàng và yêu cầu thay đổi do nhà thầu/tư vấn đệ trình
9. Tham gia đấu thầu và tư vấn các vấn đề liên quan đến đấu thầu và hợp đồng.
10.Cung cấp hỗ trợ theo hợp đồng cho nhóm quản lý dự án trong việc quản lý các dự án để đảm bảo bảo vệ lợi ích và quyền lợi của Công ty trong quá trình thực hiện các dự án vốn.
11. Cung cấp hướng dẫn về cách giải thích hàm ý của các điều khoản hợp đồng và tư vấn cho các bộ phận về trách nhiệm theo hợp đồng của công ty khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 900 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Suoi Tien Group Thì Được Hưởng Những Gì

Xe đưa đón
- Có hỗ trợ nhà ở trong Khu du lịch
- Có xe đưa rước từ HCM đến Biên Hòa làm việc
- Tham gia BHYT, BHTN, phụ cấp xăng xe đi lại......
- Đào tạo phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suoi Tien Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Suoi Tien Group

Suoi Tien Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 120 Xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

