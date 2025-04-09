Tuyển Software Engineer Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, tỉnh Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

1. Phát triển hệ thống MES và WMS dựa theo yêu cầu khác nhau của các khách hàng khác nhau;

hệ thống MES và WMS

2. Hoàn thiện các chức năng của hệ thống hiện tại;

3. Phối hợp với bộ phận công nghệ để duy trì quy trình MES cho các bước quan trọng;

4. Kết nối dữ liệu sản xuất và kho (khách hàng, SAP, phần mềm công nghiệp);

5. Bố trí mạng và các thiết bị quét được sử dụng trong sản xuất.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử hoặc lĩnh vực liên quan;

Trình độ học vấn:

• Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc kỹ thuật sản xuất; Kiến thức vững về hệ thống MES và quy trình sản xuất;

Kinh nghiệm làm việc:

• Yêu cầu kỹ năng: Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt; Thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến MES; Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt; Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn công việc.

Yêu cầu kỹ năng:

• Yêu cầu ngoại ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt.

Yêu cầu ngoại ngữ:

Tại Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin