Tuyển Software Engineer Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, tỉnh Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
1. Phát triển hệ thống MES và WMS dựa theo yêu cầu khác nhau của các khách hàng khác nhau;
hệ thống MES và WMS
2. Hoàn thiện các chức năng của hệ thống hiện tại;
3. Phối hợp với bộ phận công nghệ để duy trì quy trình MES cho các bước quan trọng;
4. Kết nối dữ liệu sản xuất và kho (khách hàng, SAP, phần mềm công nghiệp);
5. Bố trí mạng và các thiết bị quét được sử dụng trong sản xuất.
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử hoặc lĩnh vực liên quan;
Trình độ học vấn:
• Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc kỹ thuật sản xuất; Kiến thức vững về hệ thống MES và quy trình sản xuất;
Kinh nghiệm làm việc:
• Yêu cầu kỹ năng: Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt; Thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến MES; Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt; Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn công việc.
Yêu cầu kỹ năng:
• Yêu cầu ngoại ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt.
Yêu cầu ngoại ngữ:
Tại Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
