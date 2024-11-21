Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH 5677 làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 51 ngõ 151B Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

Quay dựng: Tiến hành quay và dựng, chụp ảnh, cắt ghép video theo yêu cầu.

Dựng các video/clip đăng trên nền tảng Tik Tok theo định dạng 9:16.

Sáng tạo nội dung: Kết hợp với các bộ phận để xây dựng và phát triển ý tưởng, hình ảnh và nội dung cuốn hút trên các kênh Tik Tok và các nền tảng MXH khác của công ty.

Thực hiện và đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả các công việc quay dựng khác được giao từ lãnh đạo.

Có máy ảnh cá nhân và gimbal là lợi thế.

Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop cá nhân.

Giờ làm việc: 13h30 - 18h00

Có chuyên môn, nắm vững kiến thức quay dựng, livestream,...

Lưu trữ dữ liệu video/clip.

Bảo quản, quản lý các thiết bị được giao.

Cùng triển khai các nội dung truyền thông trong công ty với đội nhóm.

Đáp ứng đúng deadline với mỗi dự án/yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Tại CÔNG TY TNHH 5677 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: LCB: 5,5tr (thu nhập từ 10 Triệu đồng/tháng + KPI + Thưởng), xứng đáng với năng lực và sự cống hiến của bạn.

Làm việc trong môi trường giải trí chuyên nghiệp, được trau dồi và bồi dưỡng năng lực.

Không gian làm việc năng động, thoải mái, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 5677

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin