Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH FAVAT làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 14 Triệu

CÔNG TY TNHH FAVAT
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH FAVAT

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH FAVAT

Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang:

- Công ty Favat, Bãi Trại, xã Quang Trung,Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Từ 14 Triệu

- Thực hiện quay phim và chụp ảnh để tạo ra nội dung thị giác hấp dẫn cho các chiến dịch marketing của công ty.
- Làm việc với đội ngũ marketing để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của từng dự án.
- Đề xuất và thực hiện các ý tưởng sáng tạo để nâng cao chất lượng nội dung.
- Đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh của các sản phẩm quay phim và chụp ảnh.
- Chỉnh sửa và hoàn thiện các sản phẩm sau khi quay và chụp.
- Cung cấp các sản phẩm cuối cùng cho đội ngũ marketing để sử dụng trên các kênh truyền thông xã hội, website, và các kênh khác.
Trách nhiệm chính:
- Quay phim và chụp ảnh sản phẩm, sự kiện, và hoạt động của công ty.
- Làm việc với đội ngũ thiết kế để đảm bảo sự thống nhất về thương hiệu và phong cách.
- Đảm bảo việc sử dụng hình ảnh và âm thanh tuân thủ các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ.
- Cập nhật và phát triển kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của công ty.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, 20-30 tuổi
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quay phim và chụp ảnh.
- Kỹ năng sử dụng máy quay phim, máy ảnh, và phần mềm chỉnh sửa.
- Kỹ năng sáng tạo và tư duy nghệ thuật.
- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp và trình bày hiệu quả.
- Có kiến thức về marketing và truyền thông xã hội.
- Địa chỉ làm việc của công ty: Công ty Favat, Bãi Trại, xã Quang Trung, Tân Yên, Bắc Giang.
- Thuận tiện di chuyển nhất cho nhân sự ở Tân Yên, Hiệp Hoà, Yên Thế (Bắc Giang) và Phú Bình (Thái Nguyên) .
- Tạo điều kiện cho nhân sự ở khu vực khác về làm (nếu ứng viên đáp ứng được điều kiện di chuyển: sáng đi tối về).

Tại CÔNG TY TNHH FAVAT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm 14 triệu
- Cơ hội phát triển sự nghiệp.
- Môi trường làm việc năng động và sáng tạo.
- Các chế độ khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAVAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FAVAT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Bãi Trại, xã Quang Trung, Tân Yên, Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

