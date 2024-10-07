Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 336 - 340 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Nghiên cứu các xu hướng sản phẩm IoT SmartHome và Camera, nhu cầu thị trường và các sản phẩm cạnh tranh. Phân tích hành vi người dùng và trải nghiệm sản phẩm để đưa ra các giải pháp tối ưu về UX/UI giúp người dùng có trải nghiệm sản phẩm tốt nhất. Tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo, định hướng thiết kế theo phù hợp với xu hướng thị trường và khách hàng mục tiêu. Tham gia cùng nhóm nghiên cứu, phát triển cho ra giải pháp UI/ UX của sản phẩm trên các nền tảng Web, Web/App, Mobile, Decktop theo đúng như yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Mỹ thuật, kiến trúc, Thiết kế đồ họa,Công nghệ phần mềm. Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí UX Research, Product Design. Có chứng chỉ về UX design. Nắm vững các kiến thức chung về thiết kế UI/ UX, Thiết kế các mẫu sản phẩm. Có kiến thức về Design system, Material Design, Flat Design. Sử dụng thành thạo phần mềm Figma, Adobe Ilustrator, Adobe after effect, ProtoPie. Thành thạo việc thiết kế Wireframe, Userflow, Prototype, Nguyên cứu và phát triển giao diện người dùng. Kỹ năng giao tiếp và hoạt động nhóm tốt. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm ít nhất 2 sản phẩm hay dự án thiết kế đã làm (Gửi kèm Portfolio/ link Portfolio khi ứng tuyển)

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập cạnh tranh (thưởng lương tháng 13, thưởng nghỉ mát....) Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY

