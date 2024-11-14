Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 85 Triệu

Mức lương Từ 85 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Nhận hàng từ kho tổng, kiểm đếm số lượng số lượng.

Điều phối quá trình xuất hàng giao cho các điểm nhận hàng theo đúng đơn đặt hàng.

Hỗ trợ phân công công việc, giám sát đội ngũ CTV thực hiện công việc được giao.

Xử lý, thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc theo hướng dẫn của Quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn

Ca làm việc: 04h00 - 13h30, làm 06 ngày/tuần

Địa chỉ: Hub 75 Đào Sư Tích, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm về kho vận (ưu tiên có kinh nghiệm về thực phẩm)

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Nhiệt tình, không ngại khó

Có kĩ năng sử dụng tin học văn phòng, đặc biệt Excel

Có khả năng tự học hỏi

Quyền Lợi

Thu nhập: LCB: 5.307.200 + Phụ cấp + Kpi

Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành

Thử việc 2 tháng 100% lương

Cách Thức Ứng Tuyển

