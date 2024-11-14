Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 85 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Mức lương
Từ 85 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 75 Đào Sư Tích, xã Phước Kiển, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 85 Triệu

Nhận hàng từ kho tổng, kiểm đếm số lượng số lượng.
Điều phối quá trình xuất hàng giao cho các điểm nhận hàng theo đúng đơn đặt hàng.
Hỗ trợ phân công công việc, giám sát đội ngũ CTV thực hiện công việc được giao.
Xử lý, thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc theo hướng dẫn của Quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn
Ca làm việc: 04h00 - 13h30, làm 06 ngày/tuần
Địa chỉ: Hub 75 Đào Sư Tích, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

Với Mức Lương Từ 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm về kho vận (ưu tiên có kinh nghiệm về thực phẩm)
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Nhiệt tình, không ngại khó
Có kĩ năng sử dụng tin học văn phòng, đặc biệt Excel
Có khả năng tự học hỏi

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB: 5.307.200 + Phụ cấp + Kpi
Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành
Thử việc 2 tháng 100% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

