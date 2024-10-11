Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 60 Triệu

Mức lương 25 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy

APEC GROUP - hành trình tìm kiếm những người đồng hành chinh phục giấc mơ "Hạnh phúc".

Tại Apec Group, con người tài năng, tâm huyết, tử tế và hạnh phúc là chìa khóa thành công. Bằng việc xây dựng công ty trở thành môi trường làm việc hạnh phúc nhất, sáng tạo nhất, nơi mọi người được thỏa sức đam mê, cống hiến, cùng chia sẻ triết lý vị nhân sinh sâu sắc sẽ giúp chúng tôi tạo ra những bước phát triển đột phá, những kỳ tích trên thị trường.

Apec Group mong muốn xây dựng thế hệ lãnh đạo trẻ kế cận tâm huyết – tài năng – dấn thân với vị trí Điều phối dự án - Project Coordinator cho các dự án/lĩnh vực:

•Học viện Doanh nhân Hạnh phúc Happitopia Academy ( đào tạo cho doanh nghiệp, khách sạn, dạy nghề,...)

• Quỹ đầu tư khởi nghiệp Happitopia Capital

• Dự án công nghệ Fintech, Healthtech,...

• Dự án y tế

• Chuỗi khách sạn 5 sao Apec Mandala trên cả nước

• Kinh doanh kỳ Mandala Wellness Holidays: Hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại 10,000 phòng khách sạn 5 sao trong chuỗi Apec Mandala, 194 khách sạn đối tác tại Việt Nam, 1000 khách sạn quốc tế đối tác

• Trách nhiệm cộng đồng: Siêu thị Hạnh phúc 0đ, Thư viện Hạnh phúc, Học bổng Khai Trí - Cùng em tới trường...

Với vai trò Project Coordinator bạn sẽ quản lý vận hành chung cho 1 trong số những dự án đang phát triển tại công ty. Đồng thời, sẽ là người:

• Kiểm soát, theo dõi tiến độ; quản lý toàn bộ kế hoạch phù hợp cho mục tiêu chung của dự án theo định hướng của BLĐ

• Quản lý các thay đổi đối với phạm vi dự án, tiến độ dự án và chi phí dự án

• Nhận diện và phân tích rủi ro, thực hiện quản lý rủi ro để giảm thiểu rủi ro dự án và các vấn đề liên quan để tránh sự chậm trễ hoặc thiệt hại trong quá trình triển khai dự án.

• Báo cáo và chịu trách nhiệm về sự phát triển của dự án trước BLĐ

• Được xây dựng, triển khai sản phẩm trực tiếp trong quá trình làm việc, triển khai theo chỉ đạo từ BLĐ

Yêu Cầu Công Việc

Mỗi dự án, chúng tôi cần ứng viên với các tiêu chí:

- Khả năng phân tích, lên kế hoạch và giám sát các dự án. Có kinh nghiệm triển khai các dự án, sản phẩm start up, khởi nghiệp là 1 lợi thế

- Đưa ra các phương án giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

- Là người không ngại dấn thân, xông pha, thử thách

- Dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo

- Tham vọng, cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Apec Group sẵn sàng trao bạn:

- Mức lương lên tới 2500$, thưởng hấp dẫn, tương xứng với năng lực và mức độ cống hiến

- Cơ hội phát triển sự nghiệp nhanh chóng và trở thành đội ngũ lãnh đạo nòng cốt cho Tập đoàn trong tương lai.

- Trở thành thành viên của một trong những doanh nghiệp thành công và hạnh phúc nhất, làm việc cùng với các nhà lãnh đạo và đồng nghiệp xuất sắc và đầy cảm hứng để cùng kiến tạo nên những giá trị cho cộng đồng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Nhà nước và các chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBCNV của Tập đoàn.

