Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, tòa Zodiac, Ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tính lương, thưởng, Bảo hiểm cho nhân viên công ty, công tác hành chính khác

Xuất hóa đơn, theo dõi công nợ phải thu, lập báo cáo dòng tiền hàng tháng

Kiểm tra đề nghị thanh toán các phòng ban khác chuyển vào trước khi trình KTT và Tổng giám đốc

Kiểm soát các văn bản trước khi gửi đối tác và cơ quan nhà nước

Nhập liệu trên phần mềm Amis

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính- Kế toán

Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên làm việc ở vị trí tương tự.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Amis làm 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10-12 triệu (tùy thuộc kinh nghiệm) + phụ cấp ăn trưa

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động Việt Nam sau thời gian thử việc.

Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Lương tháng 13, thưởng lễ và thưởng tết theo tình hình kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM

