Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7, tòa Zodiac, Ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tính lương, thưởng, Bảo hiểm cho nhân viên công ty, công tác hành chính khác
Xuất hóa đơn, theo dõi công nợ phải thu, lập báo cáo dòng tiền hàng tháng
Kiểm tra đề nghị thanh toán các phòng ban khác chuyển vào trước khi trình KTT và Tổng giám đốc
Kiểm soát các văn bản trước khi gửi đối tác và cơ quan nhà nước
Nhập liệu trên phần mềm Amis
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính- Kế toán
Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên làm việc ở vị trí tương tự.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 10-12 triệu (tùy thuộc kinh nghiệm) + phụ cấp ăn trưa
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động Việt Nam sau thời gian thử việc.
Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty.
Lương tháng 13, thưởng lễ và thưởng tết theo tình hình kinh doanh của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
