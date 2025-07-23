Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà CT1, Mỹ Đình Plaza 2, số 2 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Công việc cần phải thực hiện:
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
Có chứng chỉ CPA là một lợi thế
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ.
Thành thạo các phần mềm tin học (MS Word, Excel, Power Point,…).
Thành thạo phần mềm kế toán Fast.
Kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu tốt
Có chứng chỉ CPA là một lợi thế
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ.
Thành thạo các phần mềm tin học (MS Word, Excel, Power Point,…).
Thành thạo phần mềm kế toán Fast.
Kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu tốt
Tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS Thì Được Hưởng Những Gì
T2- T6 (8h00 - 17h00). Riêng tuần cuối của tháng làm sáng T7.
Thứ 7 (8h-12h) của tuần 2- 3 sẽ làm việc theo hình thức work form home
Tham gia team building và du lịch hàng năm.
Thưởng hoàn thành chỉ tiêu theo tháng, quý, năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định.
Xét tăng lương hàng năm.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Thứ 7 (8h-12h) của tuần 2- 3 sẽ làm việc theo hình thức work form home
Tham gia team building và du lịch hàng năm.
Thưởng hoàn thành chỉ tiêu theo tháng, quý, năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định.
Xét tăng lương hàng năm.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI