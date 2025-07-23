Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà CT1, Mỹ Đình Plaza 2, số 2 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Công việc cần phải thực hiện:

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ CPA là một lợi thế

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ.

Thành thạo các phần mềm tin học (MS Word, Excel, Power Point,…).

Thành thạo phần mềm kế toán Fast.

Kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu tốt

Tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS Thì Được Hưởng Những Gì

T2- T6 (8h00 - 17h00). Riêng tuần cuối của tháng làm sáng T7.

Thứ 7 (8h-12h) của tuần 2- 3 sẽ làm việc theo hình thức work form home

Tham gia team building và du lịch hàng năm.

Thưởng hoàn thành chỉ tiêu theo tháng, quý, năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định.

Xét tăng lương hàng năm.

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS

