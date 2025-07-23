Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS
Ngày đăng tuyển: 23/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà CT1, Mỹ Đình Plaza 2, số 2 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Công việc cần phải thực hiện:

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
Có chứng chỉ CPA là một lợi thế
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ.
Thành thạo các phần mềm tin học (MS Word, Excel, Power Point,…).
Thành thạo phần mềm kế toán Fast.
Kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu tốt

Tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS Thì Được Hưởng Những Gì

T2- T6 (8h00 - 17h00). Riêng tuần cuối của tháng làm sáng T7.
Thứ 7 (8h-12h) của tuần 2- 3 sẽ làm việc theo hình thức work form home
Tham gia team building và du lịch hàng năm.
Thưởng hoàn thành chỉ tiêu theo tháng, quý, năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định.
Xét tăng lương hàng năm.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS

Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà CT1, Chung cư Mỹ Đình Plaza 2, số 2 đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-noi-bo-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job363302
