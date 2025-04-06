Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Căn 357 KĐT Louis 1 Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh TikTok, Facebook, Youtube, website,
Quay và dựng, xử lý, biên tập video quảng cáo theo kịch bản
Sáng tạo các nội dung video mới theo xu hướng
Tham gia cùng nhóm xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy tốt về hiệu ứng, chuyển cảnh, màu sắc,...cho video.
Am hiểu và tận dụng được tốt các nguồn quay dựng, hình ảnh của thương hiệu/buổi quay chụp...
Sử dụng các phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect, Capcut Pro,...
Nền tảng thẩm mỹ tốt; Khả năng sáng tạo tư duy, sáng tạo.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm tại các doanh nghiệp dược, sức khoẻ, hàng tiêu dùng mẹ bé là lợi thế lớn.
Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị quay chụp, PC.
Tham gia BHXH, BHTN theo quy định của Pháp luật khi trở thành thành viên chính thức của công ty.
Đánh giá điều chỉnh tăng lương 1 - 2 lần/năm.
Chế độ phúc lợi công ty: du lịch, sinh nhật hàng tháng, lễ tết, teambuilding,...
Ứng viên có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, công bằng.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM
