Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn 357 KĐT Louis 1 Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh TikTok, Facebook, Youtube, website,

Quay và dựng, xử lý, biên tập video quảng cáo theo kịch bản

Sáng tạo các nội dung video mới theo xu hướng

Tham gia cùng nhóm xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy tốt về hiệu ứng, chuyển cảnh, màu sắc,...cho video.

Am hiểu và tận dụng được tốt các nguồn quay dựng, hình ảnh của thương hiệu/buổi quay chụp...

Sử dụng các phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect, Capcut Pro,...

Nền tảng thẩm mỹ tốt; Khả năng sáng tạo tư duy, sáng tạo.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm tại các doanh nghiệp dược, sức khoẻ, hàng tiêu dùng mẹ bé là lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị quay chụp, PC.

Tham gia BHXH, BHTN theo quy định của Pháp luật khi trở thành thành viên chính thức của công ty.

Đánh giá điều chỉnh tăng lương 1 - 2 lần/năm.

Chế độ phúc lợi công ty: du lịch, sinh nhật hàng tháng, lễ tết, teambuilding,...

Ứng viên có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, công bằng.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin