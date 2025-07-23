Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9, Đường số 9, Khu đô thị Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh qua các kênh: B2C (bán lẻ), GT (đại lý), MT (siêu thị, chuỗi điện máy), B2B (doanh nghiệp), Dự án (cung ứng thiết bị cho nhà xưởng, công trình).
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng để đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.
Phát triển hệ thống đại lý toàn quốc, mở rộng vùng phủ và gia tăng doanh số bền vững.
Thiết lập quan hệ, làm việc trực tiếp với các hệ thống siêu thị điện máy, trung tâm thương mại, các nhà phân phối điện tử, điện lạnh.
Đàm phán, triển khai và theo sát các dự án cung cấp thiết bị cho nhà máy, khu công nghiệp, bệnh viện, trường học,...
Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, để xuất cả tiến sản phẩm, dịch vụ.
- Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh
Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Xây dựng KPIs, giám sát hiệu quả làm việc và đánh giá nhân viên định kỳ.
Tạo động lực và chính sách khen thưởng để thúc đẩy doanh số.
Phân công công việc, hỗ trợ đội ngũ trong quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng.
- Quản lý doanh số và hiệu quả kinh doanh
Xây dựng mục tiêu doanh số theo tháng/quý/năm và chịu trách nhiệm đạt hoặc vượt kế hoạch.
Theo dõi, phân tích dữ liệu doanh số, đề xuất biện pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh. Kiểm soát công nợ, chi phí bán hàng, tối ưu lợi nhuận.
Phối hợp với bộ phận marketing, sản xuất và kho vận để đảm bảo hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Phối hợp trong việc xây dựng triển khai, bám sát các chiến dịch Marketing
Phối hợp với phòng Marketing trong việc đóng góp xây dựng các ý tưởng, các chiến lược và các chiến dịch marketing cho thương hiệu, sản phẩm và thị trường
Bám sát cùng các hoạt động Marketing của phòng Marketing để đánh giá mức độ hiệu quả cũng như có sự điều chỉnh trong công tác triển khai

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3–5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực điện máy, điện lạnh, thiết bị công nghiệp nhẹ hoặc dân dụng.
Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ sẵn với hệ thống phân phối, siêu thị điện máy, hoặc đã từng tham gia các dự án cung ứng thiết bị công nghiệp/dân dụng.
Có kinh nghiệm triển khai và quản lý hiệu quả ít nhất 2 trong 4 kênh phân phối: GT (đại lý truyền thống), MT (siêu thị, chuỗi hiện đại), B2B (doanh nghiệp), Dự án.
Am hiểu thị trường, xu hướng tiêu dùng và đặc thù hoạt động của từng kênh phân phối.
Có năng lực xây dựng chiến lược thị trường, tổ chức đội ngũ kinh doanh theo khu vực hoặc kênh, đàm phán thương mại tốt và dẫn dắt đội nhóm hiệu quả.
Tư duy chủ động, quyết liệt, chịu được áp lực cao và cam kết với kết quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 25 - 30 triệu + thưởng KPI doanh thu + thưởng nóng theo hiệu quả.
Thăng tiến: Cơ hội lên Giám đốc Kinh doanh khi đạt kết quả và mở rộng thị trường.
Bảo hiểm & phúc lợi: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định.
Thưởng & chăm sóc: Thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, kỉ niệm ngày cưới.
Nghỉ ngơi & gắn kết: Du xuân, nghỉ mát hằng năm cùng gia đình, hoạt động nội bộ đều đặn.
Môi trường: Trẻ trung, thực tế, đề cao hiệu quả- được trao quyền và tin tưởng để dẫn dắt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, Lô 1C, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội / Số 99 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc city, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

