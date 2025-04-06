Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 tòa nhà Hợp Phát, số 72 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, áp dụng CDN, cache để nâng cao tốc độ xử lý.
Quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL, đảm bảo hiệu suất và tính toàn vẹn dữ liệu.
Xây dựng và tối ưu hóa hệ thống tìm kiếm sử dụng Elasticsearch.
Triển khai, giám sát và tối ưu ứng dụng trên Google Cloud.
Làm việc với đội ngũ frontend, QA để đảm bảo tích hợp hệ thống suôn sẻ.
Đánh giá, cải thiện kiến trúc hệ thống để đảm bảo khả năng mở rộng.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 4-5 năm kinh nghiệm phát triển backend, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.
4-5 năm kinh nghiệm
Đã có kinh nghiệm làm việc tương đương vị trí Middle level trở lên.
Thành thạo Python, FastAPI, có kinh nghiệm với kiến trúc microservices.
Python, FastAPI
Kinh nghiệm làm việc với PostgreSQL, Elasticsearch, tối ưu truy vấn và quản lý dữ liệu lớn.
PostgreSQL, Elasticsearch
Am hiểu về CDN, cache (Redis, Memcached), tối ưu hóa hiệu suất backend.
CDN, cache (Redis, Memcached), tối ưu hóa hiệu suất backend
Kinh nghiệm triển khai trên Google Cloud, sử dụng các dịch vụ cloud hiệu quả.
Google Cloud
Thành thạo trong việc xây dựng và tiêu chuẩn hóa RESTful API, tích hợp với các bên thứ ba như Amazon API.
RESTful API
Amazon API
Kinh nghiệm làm việc với CI/CD, Docker, Kubernetes là một lợi thế.
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt, tư duy tối ưu hóa hiệu suất.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm hấp dẫn, chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng với năng lực của bản thân
Thu nhập: 13 tháng lương/năm. Review đánh giá năng lực hàng năm và điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc
Tiền thưởng, quà tặng vào các dịp Lễ Tết: Tết dương lịch, Trung Thu, sinh nhật, Tết Nguyên Đán,...
Phụ cấp ăn trưa 600.000đ, gửi xe miễn phí
Được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại làm việc (laptop hoặc máy bàn), trang thiết bị sinh hoạt tại công ty đầy đủ và tiện nghi
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật bảo hiểm (đóng 100% lương cơ bản BHXH)
Môi trường mở và hiện đại, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, đề cao sáng tạo, trân trọng, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất. (chủ yếu gen Y - Z)
Khám sức khỏe định kỳ toàn diện hàng năm tại các bệnh viện lớn: Thu Cúc, Vinmec
Các hoạt động của Công ty: Du lịch, nghỉ dưỡng cuối năm, sinh nhật, liên hoan toàn công ty cuối quý, bonding team, Camping, trà sữa cuối tuần,...
Tham gia các câu lạc bộ của công ty: Pickleball, Table Tennis, Yoga, Cầu Lông
Văn phòng đẹp, tiện ích, có khu ăn uống, khu bàn bi lắc, máy pha cà phê, đồ uống sữa, nước hoa quả, thức uống dinh dưỡng free mỗi ngày tại văn phòng
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung với những nhân tố 9x đầy năng lượng, có nhiều cơ hội phát triển và được đào tạo kiến thức trong lĩnh vực thương mại điện tử quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa nhà Hợp Phát, số 72 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa

