Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu

Mức lương 35 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

Xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với ngành dịch vụ Thương mại điện tử và kho vận quốc tế (Dịch vụ Fulfillment)

Thiết lập, giám sát hệ thống tài khoản kế toán theo quy định kế toán Việt Nam (VAS), chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) hoặc các quy định thuế tại các quốc gia hoạt động.

Cải thiện và tối ưu quy trình kế toán để phù hợp với mô hình Fulfillment, bao gồm các giao dịch xuất nhập khẩu, thương mại điện tử xuyên biên giới, thanh toán quốc tế.

Kiểm soát tài chính và dòng tiền:

Quản lý dòng tiền vào – ra từ nước ngoài về Việt Nam để đảm bảo hoạt động fulfillment quốc tế luôn có dòng tiền ổn định và đủ nộp thuế theo biến động chi phí.

fulfillment

Dự báo tài chính, lập kế hoạch dòng tiền để tránh rủi ro thanh khoản trong các giao dịch xuyên biên giới.

Quản lý các khoản thanh toán quốc tế liên quan đến đối tác vận chuyển, kho bãi và nhà cung cấp nước ngoài.

Quản lý chi phí và kiểm soát ngân sách:

Giám sát chi phí lưu kho, vận chuyển, hoàn hàng, và các chi phí khác liên quan đến Fulfillment quốc tế.

Đề xuất phương án tối ưu chi phí và cải thiện biên lợi nhuận.

Quản lý công nợ phải thu – phải trả:

Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác vận chuyển quốc tế.

Kiểm soát thời gian thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền ổn định.

Làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính về các khoản thanh toán quốc tế, tín dụng thương mại.

Thanh toán quốc tế:

Xử lý thanh toán bằng nhiều hình thức như chuyển khoản quốc tế (SWIFT, TT), thanh toán qua cổng thương mại điện tử (PayPal, Stripe, Alipay), tiền điện tử.

Đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về giao dịch ngoại tệ, thuế xuất nhập khẩu.

Lập báo cáo tài chính nội bộ và theo quy định pháp luật:

Xây dựng và trình bày báo cáo tài chính theo yêu cầu của ban lãnh đạo, đối tác đầu tư.

Lập báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý thuế tại các quốc gia có hoạt động Fulfillment.

Kiểm soát và phân tích chỉ số tài chính: biên lợi nhuận, hiệu suất sử dụng vốn, doanh thu theo từng khu vực thị trường.

Kiểm soát chi phí vận hành cho Kho, Nhân sự, Marketing, VTTH, Hàng hóa …

Phân tích tài chính và đề xuất chiến lược:

Đánh giá hiệu quả hoạt động Fulfillment dựa trên các chỉ số tài chính quan trọng.

Đưa ra các giải pháp tài chính giúp tối ưu hóa chi phí và tăng lợi nhuận.

Hỗ trợ CEO/ CFO trong việc ra quyết định đầu tư mở rộng thị trường.

Tuân thủ quy định thuế trong nước và quốc tế:

Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các nghĩa vụ thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (VAT) cho hoạt động Fulfillment xuyên biên giới bao gồm cả hàng chính ngạch và tiểu ngạch.

Theo dõi các chính sách thuế nhập khẩu/xuất khẩu tại các quốc gia mà doanh nghiệp hoạt động chính ngạch.

Quản lý thuế thương mại điện tử (VAT cho hàng nhập từ Trung Quốc, Mỹ, EU, các nước Đông Nam Á...).

Làm việc với cơ quan thuế và kiểm toán:

Chuẩn bị báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm và làm việc với cơ quan thuế tại các quốc gia liên quan.

Phối hợp với kiểm toán nội bộ và bên ngoài trong các đợt kiểm toán định kỳ.

Xử lý thuế Việt Nam cho hợp thức hóa với các khoản chi và doanh thu đầu vào.

Kiểm toán và kiểm soát rủi ro tài chính:

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán nhằm phát hiện và khắc phục các sai sót.

Đảm bảo minh bạch tài chính, ngăn chặn gian lận kế toán trong hoạt động Fulfillment.

Đánh giá rủi ro tài chính như biến động tỷ giá ngoại tệ, phí vận chuyển quốc tế tăng đột biến.

Tối ưu hóa quy trình kiểm toán nội bộ:

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ giúp giảm thiểu rủi ro trong giao dịch tài chính.

Kiểm tra và đánh giá hiệu suất tài chính của từng thị trường, khu vực hoạt động.

Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc xây dựng chính sách giá cả:

Tính toán giá dịch vụ Fulfillment dựa trên chi phí vận hành, chi phí vận chuyển quốc tế, thuế nhập khẩu.

Đề xuất chính sách chiết khấu, ưu đãi cho khách hàng.

Phân tích tài chính cho các quyết định mở rộng thị trường:

Đánh giá hiệu quả tài chính khi mở rộng dịch vụ Fulfillment sang các thị trường mới.

Tính toán chi phí đầu tư vào kho bãi, hợp tác với đối tác logistics nước ngoài.

Hỗ trợ CFO/CEO trong các quyết định đầu tư tài chính:

Đưa ra khuyến nghị về quản lý vốn, tái đầu tư, tối ưu dòng tiền.

Hỗ trợ trong các thương vụ hợp tác, sáp nhập (M&A) nếu có.

Tổ chức và quản lý phòng kế toán:

Lãnh đạo đội ngũ kế toán, hướng dẫn và phân công công việc cho các chuyên viên kế toán.

Đào tạo nhân viên về quy trình kế toán Fulfillment quốc tế, các chính sách tài chính mới.

Nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ kế toán:

Xây dựng hệ thống KPI đo lường hiệu quả làm việc của nhân sự kế toán.

Ứng dụng công nghệ vào kế toán: sử dụng phần mềm kế toán chuyên biệt cho Fulfillment như Xero, QuickBooks, SAP.

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương một trong những lĩnh vực vận tải quốc tế, hoặc XNK, hoặc FMCG, hoặc Thương mại điện tử;

Nắm vững các chính sách, chế độ Tài chính - Kế toán, Thuế & quản lý tài chính hiện hành;

Lập thành thạo Báo cáo tài chính chuyên sâu;

Có kinh nghiệm kê khai thuế và xử lý thuế nước ngoài + trong nước (Khu vực Đông Nam Á);

Có kinh nghiệm xử lý dòng tiền từ nước ngoài về Việt Nam (bao gồm cả chính ngạch và tiểu ngạch);

Có khả năng làm việc với bên công nghệ hoặc xây dựng phần mềm kế toán;

Thành thạo Excel, Power BI.

Tại CÔNG TY TNHH GIP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 35.000.000 - 45.000.000 VNĐ/Tháng + Thưởng KPI tháng + Thưởng dự án (Tổng thu nhập lên tới 60.000.000 VNĐ);

35.000.000 - 45.000.000

Phụ cấp ăn trưa (30.000/ngày), gửi xe, công tác;

Lương thứ 13, thưởng các ngày Lễ/Tết;

Xét tăng lương tối thiểu 1 lần/năm;

Tham gia gói BHSK cao cấp PVI;

Thời gian làm việc linh hoạt, ít nhất 3 ngày WFH/tháng;

Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

Du lịch ít nhất 2 lần 1 năm (Cơ hội du lịch nước ngoài);

Học tiếng Anh giao tiếp miễn phí tại Công ty với Giáo viên nước ngoài;

Môi trường năng động, trẻ sáng tạo và chuyên nghiệp;

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, hướng tới các giá trị bền vững;

Được Công ty hỗ trợ tham gia các khóa học chuyên môn theo nhu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIP GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin