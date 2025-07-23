Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Sun Grand City Ancora Residence, số 3 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

a. Kế toán tổng hợp

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng chuẩn mực kế toán;

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, hệ thống sổ cái và chi tiết;

Tổng hợp, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng tháng, quý, năm (Bảng CĐKT, KQKD, LCTT) theo yêu. cầu của Công ty.

b. Kiểm soát tài chính dự án

Theo dõi chi phí, dòng tiền của các dự án được phân công;

Lập báo cáo tài chính dự án, đánh giá hiệu quả tài chính, so sánh kế hoạch vs. thực tế;

Tham gia lập ngân sách, kế hoạch tài chính cho từng dự án.

c. Kê khai thuế – Kiểm toán

Thực hiện kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và các báo cáo khác đúng hạn.

Trực tiếp lên cơ quan thuế giao; dịch, giải trình các sự việc liên quan đến Công ty;

Phối hợp thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và thanh tra thuế.

d. Quản lý hệ thống kế toán

Tham gia xây dựng, chuẩn hóa quy trình kế toán, vận hành phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP…);

Quản lý, soát xét hồ sơ, chứng từ kế toán đúng quy định, đầy đủ và kịp thời phục vụ kiểm toán, quyết toán thuế, kiểm soát nội bộ.

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán;

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm trong các; oanh nghiệp năng lượng tái tạo/Doanh nghiệp bất động sản hoặc có dự án quy mô lớn, nhiều pháp nhân.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành; BHSK theo chế độ công ty;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Thưởng lương tháng 13, các ngày đặc biệt và các ngày Lễ, Tết

12 ngày phép/ năm.

Tăng lương hàng năm theo khả năng và sự đóng góp;

Team Building 1 lần/ năm, trong hoặc ngoài nước

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, dân chủ. Được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng bản thân

Được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam

