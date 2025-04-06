Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS
Ngày đăng tuyển: 06/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8a, ngõ 41 Đông Tác, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Trực tiếp lên ý tưởng, kịch bản cho hệ thống kênh Facebook, Instagram, Threads,...
Phối hợp với team thiết kế và video để đảm bảo nội dung hình ảnh & chữ đồng bộ.
Hỗ trợ lên ý tưởng và lập kế hoạch, xây dựng chiến lược PR các sản phẩm
Theo dõi các xu hướng trên mạng xã hội để tạo nội dung phù hợp, bắt trend hiệu quả.
Đảm bảo nội dung phản ánh đúng giọng điệu, hình ảnh và định vị thương hiệu.
Hỗ trợ xây dựng chiến dịch truyền thông, kế hoạch nội dung hàng tuần/tháng.
Đo lường hiệu quả nội dung, đóng góp ý tưởng cải thiện hiệu suất.
Phối hợp hằng ngày với Team Social để cùng tạo ra các ý tưởng, kịch bản và quay video cho TikTok & Instagram theo định hướng phát triển nội dung của Social.
Báo cáo công việc theo quy định báo cáo của Công ty
Tham gia các hoạt động đoàn thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Leader Team, chủ doanh nghiệp

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng trình bày ý tưởng thuyết phục; sáng tạo và linh hoạt.
Thường xuyên sử dụng các kênh mạng xã hội; bắt trend tốt.
Có tư duy thẩm mỹ, sự sáng tạo trong công việc.
Nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc.
Tinh thần làm việc cùng đội nhóm trong việc trao đổi và bàn bạc lên ý tưởng.
Tính cách phù hợp GenZ, từ 2004 - 1999.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.

Tại HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 9.500.000VND - 12.000.000VND ( Bao gồm Lương cơ bản + Lương KPI ) + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng năng lực
Hưởng chế độ đóng BHXH, BHYT
Founder và môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung năng động.
Được chủ động trao đổi, đề xuất kế hoạch, nguyện vọng để phát triển tối đa năng lực làm việc.
Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.
Thưởng nóng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công việc.
Được tạo điều kiện học hỏi nhằm nâng cao khả năng chuyên môn và đặc biệt nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Team building, nghỉ mát hàng năm
Tặng quà và tham gia các sự kiện đặc biệt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS

HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 42 ngõ 41 Phố Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

