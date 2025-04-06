Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Times City, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập mục tiêu, kế hoạch và triển khai tuyển dụng theo nhu cầu của công ty.

Quản lý hiệu suất và đào tạo chuyên môn cho team HR.

Cải tiến các quy trình nội bộ và chính sách phúc lợi.

Phân tích dữ liệu nhân sự định kỳ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý team HR.

Trình độ tiếng Anh tối thiểu B2.

Nắm vững quy trình tuyển dụng, đánh giá năng lực và xử lý tình huống nhân sự.

Am hiểu luật lao động, BHXH, HĐLĐ và chính sách phúc lợi.

Thành thạo phân tích số liệu nhân sự để đưa ra đề xuất cải tiến.

Kỹ năng lãnh đạo và phối hợp liên phòng ban.

Tư duy logic và chiến lược, có thể tự đề xuất kế hoạch thay vì chờ chỉ đạo.

UV từng có kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục.

Có kỹ năng xây dựng văn hóa nội bộ và tổ chức đào tạo nội bộ.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng (tuỳ thuộc vào năng lực & kinh nghiệm).

Thưởng chất lượng công việc theo quý & thưởng học tập hàng tháng.

Thăng tiến & tăng lương theo hiệu suất, không theo thâm niên.

Cơ hội thăng tiến lên Phó Giám Đốc hoặc Giám Đốc công ty.

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng lãnh đạo.

Được hỗ trợ học phí các khoá học nâng cao chuyên môn.

Quỹ khuyến học trọn đời dành cho con của nhân sự.

Ưu đãi học phí đặc biệt khi bản thân hoặc người thân học tại StarLink.

BHXH, quà tặng & thưởng lễ Tết hấp dẫn, 12 ngày phép 1 năm + 1 ngày nghỉ sinh nhật.

Tea break, liên hoan các dịp lễ, du lịch (thông thường 2 lần/năm).

Chính sách hiếu, hỷ: Đồng hành cùng nhân sự trong những sự kiện quan trọng của gia đình.

Làm việc hybrid linh hoạt tại Times City, Hà Nội (1,5 ngày làm online và 4 ngày làm offline).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin