Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO
Ngày đăng tuyển: 06/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa A3, Chung cư An Bình, Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tìm kiếm và xây dựng danh sách KOL/KOC phù hợp với chiến lược marketing của công ty.
Nghiên cứu và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing sử dụng KOL/KOC.
Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với KOL/KOC.
Đảm bảo nội dung video/live/bài đăng của KOL/KOC phù hợp với định hướng sản phẩm và định hướng truyền thông của nhãn hàng

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Hiểu biết về marketing và truyền thông số và các nền tảng mạng xã hội (Tiktok, facebook, instagram...)
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo.
Khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

Tại CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp, lên chính thức sau khi tốt nghiệp
Trợ cấp thực tập: 3.000.000 - 5.000.000VNĐ/ 1 tháng
Tiếp nhận và hỗ trợ tạo điều kiện cho sinh viên thực tập hoàn thành luận văn/báo cáo tốt nghiệp (Có xác nhận đầy đủ của đơn vị).
Sinh viên thực tập có cơ hội làm việc thực tế và chịu trách nhiệm các dự án của Công ty dưới sự hướng dẫn và quản lý của cấp trên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO

CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: KĐT Mỹ đình 1, Nam Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

