Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN
Ngày đăng tuyển: 06/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức.
Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, TikTok, ...), Email Marketing.
Tạo nội dung hấp dẫn và phù hợp với từng kênh marketing, bao gồm hình ảnh, video, bài viết.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu.
Quản lý ngân sách marketing kỹ thuật số và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả.
Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.
Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.
Kỹ năng viết nội dung tốt, sáng tạo và hấp dẫn.
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập cũng như nhóm.
Thành thạo các công cụ marketing kỹ thuật số như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, ...
Có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm tiêu dùng nhanh (FMCG) là một lợi thế.
Khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động và thay đổi liên tục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY HUMAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Số 108 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

