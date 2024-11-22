Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 55 Triệu

Mức lương 25 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 25 - 55 Triệu

Quản lý tổng hợp các dự án mình phụ trách từ kế hoạch, kiểm soát, quy trình, công việc, phạm vi, thời gian/tiến độ, chi phí, chất lượng, nhân lực, thông tin/giao tiếp, rủi ro, hồ sơ, các bên liên quan;

Hỗ trợ các thành viên trong dự án về mặt quy trình, nghiệp vụ, kỹ thuật ...;

Phối hợp với các phòng ban để xem xét bổ sung, cải tiến sản phẩm hiện tại của công ty;

Chủ động đề xuất các phương án xử lý chức năng trong dự án;

Đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch của khách hàng;

Một số công việc liên quan đến dự án cụ thể của công ty.

Với Mức Lương 25 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí quản lý dự án;

Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Aglie;

Có khả năng chịu áp lực công việc, quản lý nhiều dự án cùng lúc;

Có khả năng lập và trình bày kế hoạch, thực hiện nghiên cứu, làm việc độc lập;

Chịu được áp lực cao, năng động, có trách nhiệm và giao tiếp tốt;

Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề;

Điểm cộng:

Có kinh nghiệm lập trình

Có khả năng sử dụng tiếng Nhật giao tiếp với khách hàng

Tại Công ty Cổ phần Mirabo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng kinh doanh + thưởng dự án;

Thưởng lương tháng 13 + gói thưởng các ngày Lễ - Tết + thưởng thâm niên công tác;

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo Luật lao động Việt Nam và quy định của công ty;

Xét tăng lương từ 1 - 2 lần/năm (tháng 1, 7) hoặc ngay khi có thành tích xuất sắc;

Có 12 ngày nghỉ phép/ năm và các dịp Lễ - Tết theo quy định;

Hỗ trợ chi phí đi onsite tại văn phòng của khách hàng (nếu có);

Tham gia các event Công ty: sinh nhật hàng tháng, Year End Party, ngày lễ 08/03, 20/10, ngày sinh nhật Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mirabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin