Tuyển QA/QC thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Hoei VN
- Lâm Đồng: 112 Huỳnh Tấn Phát, TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Kiểm tra sản phẩm đầu vào và đầu ra trước khi đưa ra thị trường
Đảm bảo chất lượng sản phẩm và môi trường, tủ chứa làm việc bằng cách thiết lập, tổ chức và giám sát
Tuân thủ các tiêu chuẩn về thực phẩm
Giám sát các rủi ro liên quan đến an toàn sản phẩm và thông số kỹ thuật của sản phẩm
Tiến hành phân tích rủi ro/chất lượng sản phẩm và phân tích khiếu nại thị trường. Thảo luận với quản lý, các bộ phận liên quan và đề xuất các cải tiến về quy trình sản xuất, chất lượng...
Giám sát và triển khai hệ thống hành động, khắc phục, phòng ngừa, nhận và xem xét các phản hồi và làm việc với các bộ phận để hoàn thành công việc
(Chi tiết sẽ trao đổi ở buổi phỏng vấn)
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong ngành nông sản
Kỹ năng giao tiếp, kiểm tra, giám sát tốt
Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch
Có trách nhiệm, cẩn thận và chủ động trong công việc
Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH đầy đủ chế độ
Có cơ hội phát triển cao (công ty Nhật) nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI