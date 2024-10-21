Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 17 Triệu

Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 17 Triệu

CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Mức lương
Từ 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Lô N KCN Lộc An

- Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Long Thành

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 17 Triệu

Do nhu cầu phát triển Kinh doanh, chúng tôi cần tuyển mới vị trí Chuyên viên QA với MTCV như sau:
Lưu ý: Vị trí này phải làm việc theo ca.
Lập kế hoạch đảm bảo chất lượng: Triển khai các kế hoạch và quy trình đảm bảo chất lượng để đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty và ngành. Giám sát quy trình: Giám sát các quy trình sản xuất để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và xác định các vấn đề tiềm ẩn. Kiểm tra sản phẩm: Tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nguyên liệu thô, vật liệu đang chế biến và thành phẩm để xác minh việc tuân thủ các thông số kỹ thuật. Phân tích dữ liệu: Thu thập và phân tích dữ liệu chất lượng để xác định xu hướng và lĩnh vực cần cải thiện. Chuẩn bị và trình bày báo cáo chất lượng cho ban quản lý. Sử dụng các kỹ thuật kiểm soát quy trình thống kê (SPC) để theo dõi khả năng của quy trình. Giải quyết vấn đề: Điều tra các vấn đề về chất lượng, tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ và thực hiện các hành động khắc phục. Tài liệu: Lưu giữ hồ sơ chi tiết về các cuộc kiểm tra, kết quả thử nghiệm và hành động khắc phục. Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tài liệu. Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra nội bộ để đánh giá việc tuân thủ các hệ thống quản lý chất lượng. Cải tiến liên tục: Tham gia vào các sáng kiến cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Xác định các cơ hội để cải thiện chất lượng sản phẩm và hiệu quả của quy trình. Hợp tác nhóm: Làm việc chặt chẽ với bộ phận sản xuất, kỹ thuật và các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề về chất lượng.
Lập kế hoạch đảm bảo chất lượng: Triển khai các kế hoạch và quy trình đảm bảo chất lượng để đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty và ngành.
Giám sát quy trình: Giám sát các quy trình sản xuất để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và xác định các vấn đề tiềm ẩn.
Kiểm tra sản phẩm: Tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nguyên liệu thô, vật liệu đang chế biến và thành phẩm để xác minh việc tuân thủ các thông số kỹ thuật.
Phân tích dữ liệu: Thu thập và phân tích dữ liệu chất lượng để xác định xu hướng và lĩnh vực cần cải thiện. Chuẩn bị và trình bày báo cáo chất lượng cho ban quản lý. Sử dụng các kỹ thuật kiểm soát quy trình thống kê (SPC) để theo dõi khả năng của quy trình.
Giải quyết vấn đề: Điều tra các vấn đề về chất lượng, tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ và thực hiện các hành động khắc phục.
Tài liệu: Lưu giữ hồ sơ chi tiết về các cuộc kiểm tra, kết quả thử nghiệm và hành động khắc phục. Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tài liệu.
Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra nội bộ để đánh giá việc tuân thủ các hệ thống quản lý chất lượng.
Cải tiến liên tục: Tham gia vào các sáng kiến cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Xác định các cơ hội để cải thiện chất lượng sản phẩm và hiệu quả của quy trình.
Hợp tác nhóm: Làm việc chặt chẽ với bộ phận sản xuất, kỹ thuật và các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề về chất lượng.

Với Mức Lương Từ 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân về kỹ thuật, đảm bảo chất lượng hoặc lĩnh vực liên quan; Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tương đương ở môi trường Sản xuất; Có kinh nghiệm trong sản xuất in ấn/thực phẩm/bao bì là một lợi thế; Có kiến thức sâu rộng về quy trình sản xuất, nguyên tắc kiểm soát chất lượng, phương pháp và công cụ kiểm soát chất lượng; Có kinh nghiệm về kiểm soát quy trình thống kê (SPC) và các kỹ thuật cải tiến chất lượng khác; Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có khả năng quản lý nhiều dự án và ưu tiên nhiệm vụ; Kỹ năng giao tiếp và quan hệ giữa các cá nhân mạnh mẽ; Chú ý đến từng chi tiết với khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn; Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; Kinh nghiệm về tiêu chuẩn chất lượng in ấn và đóng gói kim loại (là một lợi thế).
Bằng cử nhân về kỹ thuật, đảm bảo chất lượng hoặc lĩnh vực liên quan;
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tương đương ở môi trường Sản xuất;
Có kinh nghiệm trong sản xuất in ấn/thực phẩm/bao bì là một lợi thế;
Có kiến thức sâu rộng về quy trình sản xuất, nguyên tắc kiểm soát chất lượng, phương pháp và công cụ kiểm soát chất lượng;
Có kinh nghiệm về kiểm soát quy trình thống kê (SPC) và các kỹ thuật cải tiến chất lượng khác;
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có khả năng quản lý nhiều dự án và ưu tiên nhiệm vụ;
Kỹ năng giao tiếp và quan hệ giữa các cá nhân mạnh mẽ;
Chú ý đến từng chi tiết với khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng thời hạn;
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Kinh nghiệm về tiêu chuẩn chất lượng in ấn và đóng gói kim loại (là một lợi thế).

Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 17.000.000 + Tiền làm thêm giờ + tiền thưởng hàng năm hấp dẫn dựa trên hiệu suất của Công ty và cá nhân.
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Đăng ký gói bảo hiểm tai nạn 24 giờ.
Được hưởng các khoản thưởng hấp dẫn vào các ngày lễ, Tết theo chính sách của công ty (từ 700.000 - 1.200.000đ)
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao để nâng cao kỹ năng, kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ thông qua các khóa học do công ty tổ chức hoặc các chương trình đào tạo bên ngoài.
Được xét tăng lương hàng năm.
Được hưởng lương tháng 13 và tháng 14.
Được nghỉ phép 12 ngày.
Được đi du lịch hằng năm, tham gia các ngày hội thể thao và các hoạt động nội bộ.
Địa điểm làm việc: Lô N, Khu công nghiệp Lộc An, Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai.
Giờ làm việc: từ thứ Hai đến thứ Bảy.
THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI NẾU BẠN ·
Là người chú trọng đến chi tiết, có con mắt tinh tường để phát hiện ra các khiếm khuyết và sự không nhất quán. Là người tự khởi xướng, chịu trách nhiệm về các dự án và thúc đẩy chúng hoàn thành.
Là người chú trọng đến chi tiết, có con mắt tinh tường để phát hiện ra các khiếm khuyết và sự không nhất quán.
Là người tự khởi xướng, chịu trách nhiệm về các dự án và thúc đẩy chúng hoàn thành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 28, Đường số 2-KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Bình Tân

