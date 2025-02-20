Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm, Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống CBNV và tinh thần. Được hưởng các gói cước ưu đãi khi sử dụng tất cả các dịch vụ của FPT Telecom., Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.

Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet, Truyền hình, Camera do FPT Telecom đang cung cấp.

Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tuổi từ 20-35, không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên sắp ra trường và mới tốt nghiệp.

Trình độ: Tốt nghiệp TPHT trở lên các ngành nghề.

Đam mê kinh doanh, có khả năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục.

Nhanh nhẹn, linh hoạt.

Có tư duy "Khách hàng là trọng tâm".

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin