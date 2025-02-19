Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tham gia Bảo hiểm theo đúng quy định của Nhà nước, Bảo hiểm sức khỏe nâng cao. Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích tháng/năm Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn., Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách quản lý và vận hành các cửa hàng WinMart+/WiN tại địa bàn Tp.HCM và các tỉnh miền Trung, miền Nam

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

Kiểm soát việc duy trì hình ảnh và tiêu chuẩn dịch vụ của Cửa hàng

Giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi quản lý

Đặt đúng và đủ các mã hàng tự đặt

Tổ chức giao, nhận hàng hóa theo quy trình

Trưng bày, bảo quản hàng hóa theo quy định và hướng dẫn (Plannogram - POG;….)

Thực hiện và kiểm soát các thao tác, nghiệp vụ bán hàng của nhân viên: tư vấn, hỗ trợ, pha chế, đóng gói, thanh toán, đổi/trả, xuất bill…

Triển khai thực hiện các chương trình và chính sách bán hàng của Công ty

Duy trì chất lượng hàng hóa "Tươi ngon thượng hạng": lọc hàng kém chất lượng, kiểm hạn sử dụng…

Sử dụng và bảo quản tài sản, quản lý hàng hóa được giao theo quy định

Kiểm kê hàng hóa/tài sản định kỳ hoặc đột xuất theo quy định. Cùng chịu trách nhiệm bồi thường nếu có hàng hóa hư hỏng/thất thoát vượt định mức, không hoàn thành trách nhiệm quản lý hàng hóa được giao dẫn tới mức hàng hủy, chênh lệch kiểm kê vượt quá định mức Công ty quy định tại từng thời điểm

Kiểm soát các hạng mục thu, chi hàng ngày (nộp tiền doanh thu bán hàng, quản lý quỹ tiền mặt…)

Sắp xếp và kiểm soát lịch làm việc của nhân viên phù hợp với hoạt động bán hàng

Thực hiện đánh giá, xếp bậc nhân viên định kỳ (bao gồm theo dõi, hưỡng dẫn/ kèm cặp & phản hồi hai chiều với NV)

Tham gia các khóa huấn luyện/đào tạo của công ty và trực tiếp huấn luyện, kèm cặp, hướng dẫn nhân viên dưới quyền

Gắn kết nhân viên & duy trì môi trường làm việc phù hợp với văn hóa Tập đoàn/Công ty

Là đầu mối tiếp nhận/ kết nối/làm việc với các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (CA khu vực, CA môi trường, CA PCCC, Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế,...). Kịp thời báo cáo Lãnh đạo và các bộ phận liên quan nếu vượt quá thẩm quyền.

Tuân thủ lịch làm việc được phân công. Kịp thời báo cáo quản lý cấp cao hơn nếu phát hiện các hành vi vi phạm nội quy lao động, quy trình, quy định của Công ty hoặc các hành vi/sự cố có thể gây thiệt hại cho Công ty.

Thực hiện một số công việc khác trong phạm vi quản lý theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp PTTH trở lên, Ưu tiên tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành liên quan Kinh tế/Quản trị kinh doanh, Trên 03 năm ở vị trí công việc tương đương: Quản lý, Giám sát, Tổ trưởng, Trưởng nhóm, Nhân viên trưởng các chuỗi siêu thị/cửa hàng bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh, F&B, Pharmacy,

Biết sử dụng ứng dụng văn phòng cơ bản phục vụ cho công việc (Word, Excel, Email, …)

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề

Tổ chức, sắp xếp công việc bán hàng

Trách nhiệm & hướng đến kết quả, liêm chính & minh bạch

Thái độ tích cực & tinh thần ham học hỏi; thể hiện vai trò thủ lĩnh trong mọi tình huống, sẵn sàng đảm đương mọi nhiệm vụ được phân công, được NV nể phục

Chịu được áp lực công việc cao, đam mê & gắn bó lâu dài với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 9 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

