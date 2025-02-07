Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Hỗ trợ giữ xe và cơm trưa; Tham gia chương trình đào tạo từ đội ngũ nhân viên của Công ty và các chuyên gia của các nhãn hàng mỹ phẩm; Hệ thống đánh giá tăng lương định kỳ 6 tháng/ 1 lần, khen thưởng, lương tháng 13; Kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực đang phát triển tại Công ty; Lộ trình thăng tiến tự động để phát triển năng lực nhân viên; Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đề cao giá trị năng lực nhân viên., Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai hoạt động bán hàng cho nhân viên tại cửa hàng;

Quản lý hàng hóa: theo dõi đặt hàng, kiểm soát tồn kho, thất thoát;

Quản lý thương mại: trưng bày, luân chuyển hàng hoá, đề xuất CTKM, quản lý hàng hủy;

Quản lý dịch vụ khách hàng: giải quyết khiếu nại, điều chỉnh thái độ phục vụ của nhân viên,..;

Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp lịch làm việc, đánh giá, khen thưởng;

Báo cáo định kỳ cho Quản lý khu vực.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 22 - 30t;

Ngoại hình sáng, cân đối. Da đẹp, khuôn mặt ưa nhìn, tươi tắn;

Có kinh nghiệm quản lý bán lẻ từ 1 năm trở lên;

Giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm, xử lý tình huống;

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm;

Khả năng gắn bó lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 13 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

