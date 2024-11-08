Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Ko.So làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty TNHH Ko.So
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 101 Huỳnh Tấn Phát, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận
Loại hình công việc liên quan đến các chuyên môn kiến trúc, xây dựng, làm bản vẽ thi công bằng phần mềm Revit.
Liên lạc trực tiếp với khách hàng Nhật, nhận chỉ thị, đưa ra hướng dẫn cho đội ngũ sản xuất VN.
Phân chia công việc cho các thành viên trong dự án.
Check sản phẩm trước khi gửi khách.
Lập các loại báo cáo bằng tiếng Nhật
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tiếng Nhật với ngưới Nhật tốt, có bằng N3 trở lên.
Đọc hiểu được bản vẽ Nhật, có hiểu biết về chuyên ngành kiến trúc, xây dựng.
Có tinh thần xây dựng, tuân thủ, tích cực.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm vị trí tương đương hoặc đã từng làm ở công ty Nhật.
Tại Công Ty TNHH Ko.So Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Thử việc: 2 tháng
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Thưởng 1 năm 2 lần, quà tặng vào các ngày lễ của Việt Nam.
Tăng lương 1 năm 2 lần, không giới hạn tùy theo năng lực.
Ngày nghỉ: nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của pháp luật.
Đóng các loại phúc lợi theo luật Việt Nam.
Team building, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ko.So
