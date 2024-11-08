Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Ko.So làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Ko.So làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Ko.So
Ngày đăng tuyển: 08/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
Công Ty TNHH Ko.So

Quản lý dự án bất động sản

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty TNHH Ko.So

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 101 Huỳnh Tấn Phát, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Loại hình công việc liên quan đến các chuyên môn kiến trúc, xây dựng, làm bản vẽ thi công bằng phần mềm Revit.
Liên lạc trực tiếp với khách hàng Nhật, nhận chỉ thị, đưa ra hướng dẫn cho đội ngũ sản xuất VN.
Phân chia công việc cho các thành viên trong dự án.
Check sản phẩm trước khi gửi khách.
Lập các loại báo cáo bằng tiếng Nhật

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng Nhật với ngưới Nhật tốt, có bằng N3 trở lên.
Đọc hiểu được bản vẽ Nhật, có hiểu biết về chuyên ngành kiến trúc, xây dựng.
Có tinh thần xây dựng, tuân thủ, tích cực.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm vị trí tương đương hoặc đã từng làm ở công ty Nhật.

Tại Công Ty TNHH Ko.So Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Thử việc: 2 tháng
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Thưởng 1 năm 2 lần, quà tặng vào các ngày lễ của Việt Nam.
Tăng lương 1 năm 2 lần, không giới hạn tùy theo năng lực.
Ngày nghỉ: nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của pháp luật.
Đóng các loại phúc lợi theo luật Việt Nam.
Team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ko.So

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ko.So

Công Ty TNHH Ko.So

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, 101 Huỳnh Tấn Phát, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-du-an-bat-dong-san-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job262932
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dapdance
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Dapdance
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 33 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Premo Việt Nam
Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Premo Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 USD
Công ty TNHH Premo Việt Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Đà Nẵng Còn 24 ngày để ứng tuyển 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 23 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 19/10/2025
Đà Nẵng Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 33 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 33 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 94 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dapdance
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Dapdance
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm