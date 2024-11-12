Tuyển Biên phiên dịch ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD

Mức lương Đến 2,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Duy Tân, toà nhà Việt Á, tầng 14, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Quản lý các dự án tư vấn và outsource từ khách hàng

Nắm bắt yêu cầu của khách hàng và phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm

Kiểm tra kết quả công việc của các thành viên và giám sát tiến độ dự án

Báo cáo tình hình tiến độ dự án và các vấn đề phát sinh, đề xuất giải pháp

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng để đảm bảo sự hài lòng và đạt được mục tiêu dự án

Đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu và trong ngân sách cho phép

Phân tích, đánh giá và tối ưu hóa quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả và chất lượng dự án

Đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong nhóm về kỹ năng và quy trình làm việc

Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án

Tạo và duy trì các tài liệu dự án, bao gồm kế hoạch dự án, báo cáo tiến độ, và các tài liệu liên quan khác

Đảm bảo việc tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của công ty cũng như của khách hàng

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Quản lý cấp cao

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành. Yêu cầu khả năng tiếng Nhật giao tiếp thành thạo trong môi trường business (bắt buộc; JLPT từ N2 trở lên)

Có kinh nghiệm quản lý dự án từ 01 năm trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty IT outsource

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh, hoặc sẵn sàng học hỏi nếu chỉ có kiến thức về IT hoặc nhân sự

Khả năng quản lý nhóm và lãnh đạo

Khả năng giải quyết vấn đề và phân tích

Chú ý đến chi tiết và hoàn thành công việc một cách chính xác

Khả năng học hỏi cao. Khả năng thích ứng nhanh.

Quyền Lợi

Công việc luôn đòi hỏi phát triển khả năng tư duy logic, khả năng học tập nhiều ngành cùng một lúc, từ đó trở nên hoàn thiện về tư duy và kiến thức nhiều ngành nghề.

Được làm việc trong nhiều lĩnh vực với các nhà đầu tư, đối tác lớn tại Nhật Bản; làm việc với các cấp lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân.

Được đưa ra ý kiến và đánh giá như một chuyên gia giúp các nhà đầu tư triển khai business tại Việt Nam.

Được học hỏi nhiều kinh nghiệm trong môi trường open, thoải mái xung quanh là người xuất sắc.

Đánh giá lương thưởng hoàn toàn theo năng lực. Mức lương thưởng hấp dẫn, thưởng lên tới 2 tới 4 tháng lương/ năm.

Lương thưởng cạnh tranh + thưởng theo doanh thu dự án;

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có sự thăng tiến, đánh giá thưởng 2 lần/năm và xét tăng lương hàng năm;

Được làm việc cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, năng động;

Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực và kĩ năng chuyên môn;

Có cơ hội thể hiện bản thân và trở thành lực lượng nòng cốt trong tổ chức đang phát triển mạnh mẽ;

Thu nhập cạnh tranh và được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định;

Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật, vv theo quy định của Công ty;

Chế độ khám sức khỏe và du lịch thường niên theo quy định của Công ty;

Chế độ nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

