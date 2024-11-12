Tuyển Biên phiên dịch ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD

ONE-VALUE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
ONE-VALUE VIỆT NAM

Biên phiên dịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại ONE-VALUE VIỆT NAM

Mức lương
Đến 2,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 Duy Tân, toà nhà Việt Á, tầng 14, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Đến 2,000 USD

Quản lý các dự án tư vấn và outsource từ khách hàng
Nắm bắt yêu cầu của khách hàng và phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm
Kiểm tra kết quả công việc của các thành viên và giám sát tiến độ dự án
Báo cáo tình hình tiến độ dự án và các vấn đề phát sinh, đề xuất giải pháp
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng để đảm bảo sự hài lòng và đạt được mục tiêu dự án
Đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu và trong ngân sách cho phép
Phân tích, đánh giá và tối ưu hóa quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả và chất lượng dự án
Đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong nhóm về kỹ năng và quy trình làm việc
Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án
Tạo và duy trì các tài liệu dự án, bao gồm kế hoạch dự án, báo cáo tiến độ, và các tài liệu liên quan khác
Đảm bảo việc tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của công ty cũng như của khách hàng
Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Quản lý cấp cao

Với Mức Lương Đến 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành. Yêu cầu khả năng tiếng Nhật giao tiếp thành thạo trong môi trường business (bắt buộc; JLPT từ N2 trở lên)
Có kinh nghiệm quản lý dự án từ 01 năm trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty IT outsource
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh, hoặc sẵn sàng học hỏi nếu chỉ có kiến thức về IT hoặc nhân sự
Khả năng quản lý nhóm và lãnh đạo
Khả năng giải quyết vấn đề và phân tích
Chú ý đến chi tiết và hoàn thành công việc một cách chính xác
Khả năng học hỏi cao. Khả năng thích ứng nhanh.

Tại ONE-VALUE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc luôn đòi hỏi phát triển khả năng tư duy logic, khả năng học tập nhiều ngành cùng một lúc, từ đó trở nên hoàn thiện về tư duy và kiến thức nhiều ngành nghề.
Được làm việc trong nhiều lĩnh vực với các nhà đầu tư, đối tác lớn tại Nhật Bản; làm việc với các cấp lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân.
Được đưa ra ý kiến và đánh giá như một chuyên gia giúp các nhà đầu tư triển khai business tại Việt Nam.
Được học hỏi nhiều kinh nghiệm trong môi trường open, thoải mái xung quanh là người xuất sắc.
Đánh giá lương thưởng hoàn toàn theo năng lực. Mức lương thưởng hấp dẫn, thưởng lên tới 2 tới 4 tháng lương/ năm.
Lương thưởng cạnh tranh + thưởng theo doanh thu dự án;
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có sự thăng tiến, đánh giá thưởng 2 lần/năm và xét tăng lương hàng năm;
Được làm việc cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, năng động;
Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực và kĩ năng chuyên môn;
Có cơ hội thể hiện bản thân và trở thành lực lượng nòng cốt trong tổ chức đang phát triển mạnh mẽ;
Thu nhập cạnh tranh và được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định;
Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật, vv theo quy định của Công ty;
Chế độ khám sức khỏe và du lịch thường niên theo quy định của Công ty;
Chế độ nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ONE-VALUE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ONE-VALUE VIỆT NAM

ONE-VALUE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Viet A Tower - no. 9 Duy Tan, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

