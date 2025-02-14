Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐẤT MỎ làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Số nhà 22, tổ 33, khu 4A2, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Xây dựng, phát triển và quản lý đội ngũ nhân sự kinh doanh lữ hành, nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.

- Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống khách hàng lữ hành trong nước.

- Thiết lập và mở rộng quan hệ với đối tác, nhà cung cấp dịch vụ du lịch (NPP, khách sạn, công ty lữ hành).

- Xây dựng & triển khai các chương trình tour du lịch theo mùa, theo yêu cầu khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện & điều hành tour hiệu quả.

- Đề xuất chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng, đảm bảo chỉ tiêu doanh thu theo tháng/quý/năm.

- Tham gia khảo sát, nghiên cứu thị trường & đánh giá sản phẩm tour cạnh tranh.

- Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Giám đốc/ Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành: Du lịch, Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương.

- Kinh nghiệm từ 3 - 5 năm trong lĩnh vực du lịch, điều hành tour hoặc kinh doanh lữ hành.

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, PowerPoint, Word.

- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo & lập kế hoạch kinh doanh.

- Chịu được áp lực công việc, có thể đi công tác xa & làm ngoài giờ khi cần.

- Am hiểu thị trường du lịch nội địa, có khả năng khai thác khách hàng doanh nghiệp/tổ chức.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐẤT MỎ Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐẤT MỎ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin