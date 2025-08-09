Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Mức lương
14 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 89 Phan Đình Phùng, Phường 15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 14 - 25 Triệu
Chịu trách nhiệm chính trước Giám đốc Chi nhánh về việc triển khai đào tạo kỹ năng bán hàng và kỹ năng quản lý cho bộ phận kinh doanh
Đồng thời chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng theo chỉ tiêu được giao bởi Giám đốc kinh doanh.
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 28 trở lên
Trình độ học vấn/ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành QTKD, Marketing, ngoại ngữ, ngoại thương, du lịch...
Năng lực/ kỹ năng:
Có tầm nhìn, tư duy khoa học Logic và tổng hợp phân tích
Trung thực, nhất quán có trách nhiệm cao trong công việc
Khéo léo trong giao tiếp, hòa nhã với mọi người
Tính gắn bó và cam kết lâu dài
Số năm kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 01 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Ngành nghề ưu tiên: bảo hiểm, cho vay tài chính, điều hành tour du lịch, nhà hàng khách sạn
Các yêu cầu khác (nếu có):
Có khả năng thiết lập mối quan hệ với khách hàng, đối tác
Sẵn sàng làm việc với môi trường có áp lực cao
Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ kinh doanh rộng rãi
Có ngoại hình là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm Quản lý trong ngành Timeshare là một lợi thế.
Có đội ngũ sẵn có là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản : 14.000.000 vnđ – 25.000.000 vnđ (chưa bao gồm thưởng + hoa hồng)
Hoa hồng lên đến 25%
Môi trường làm việc vui vẻ chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ lẫn nhau
Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ Công ty
Cơ hội thăng tiến cao
Thưởng thêm kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Phỏng vấn phù hợp đi làm ngay
Công việc ổn định và lâu dài
Thời gian làm việc trong ngày: Giờ hành chính theo quy định của công ty
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.
Các chế độ hỗ trợ khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
