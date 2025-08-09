Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Mức lương 14 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 Phan Đình Phùng, Phường 15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

Chịu trách nhiệm chính trước Giám đốc Chi nhánh về việc triển khai đào tạo kỹ năng bán hàng và kỹ năng quản lý cho bộ phận kinh doanh

Đồng thời chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng theo chỉ tiêu được giao bởi Giám đốc kinh doanh.

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi từ 28 trở lên

Trình độ học vấn/ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành QTKD, Marketing, ngoại ngữ, ngoại thương, du lịch...

Năng lực/ kỹ năng:

Có tầm nhìn, tư duy khoa học Logic và tổng hợp phân tích

Trung thực, nhất quán có trách nhiệm cao trong công việc

Khéo léo trong giao tiếp, hòa nhã với mọi người

Tính gắn bó và cam kết lâu dài

Số năm kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 01 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Ngành nghề ưu tiên: bảo hiểm, cho vay tài chính, điều hành tour du lịch, nhà hàng khách sạn

Các yêu cầu khác (nếu có):

Có khả năng thiết lập mối quan hệ với khách hàng, đối tác

Sẵn sàng làm việc với môi trường có áp lực cao

Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ kinh doanh rộng rãi

Có ngoại hình là 1 lợi thế

Có kinh nghiệm Quản lý trong ngành Timeshare là một lợi thế.

Có đội ngũ sẵn có là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản : 14.000.000 vnđ – 25.000.000 vnđ (chưa bao gồm thưởng + hoa hồng)

Hoa hồng lên đến 25%

Môi trường làm việc vui vẻ chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ lẫn nhau

Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ Công ty

Cơ hội thăng tiến cao

Thưởng thêm kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Phỏng vấn phù hợp đi làm ngay

Công việc ổn định và lâu dài

Thời gian làm việc trong ngày: Giờ hành chính theo quy định của công ty

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.

Các chế độ hỗ trợ khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE

