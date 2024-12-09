Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO KHANG làm việc tại Bình Định thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: 94 Tây Sơn, P.Ngyễn Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Nhân sự:

- Điều hành quản lý đội ngũ nhân viên trong nhà hàng gồm:

+ Tuyển dụng

+ Đào tạo nhân sự theo quy trình văn hóa, nghiệp vụ NH

- Đào tạo nhân sự cận kề của cơ sở: Tổ Trưởng, Trợ lý, Giám sát

2. Kế hoạch Giám sát tiêu chuẩn công việc của nhân sự và các bộ phận khác:

- Xây dựng checklist công việc cho từng bộ phận và vị trí hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng

- Kiểm soát chất lượng đầu ra của món ăn

- Báo cáo hoạt động nhà hàng, vệ sinh, chất lượng nhân sự cơ sở trong quá trình hoạt động

- Điều hành kiểm soát các nhóm làm việc của cơ sở

- Kế hoạch họp, báo cáo:

+ Làm báo cáo tuần, kế hoạch làm việc tuần, họp nhân sự cơ sở

3. Giao tiếp lấy vấn đề và xử lý:

- Tương tác và giải quyết các vấn đề nội bộ trong lúc vận hành

- Lấy vấn đề trong lúc vận hành

- Ứng xử, giao tiếp, xử lý các vấn đề khiếu nại của khách hàng đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách

4. Khác:

- Kiểm soát tài sản của nhà hàng

- Tối ưu sáng tạo phương án mới để thúc đẩy hiệu suất công việc của các bộ phận

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng chuyên môn: 1 Năm trở lên

- Tác phong, ngoại hình: Nhanh nhẹn phù hợp với môi trường dịch vụ

- Tính cách: Trung thực, quyết đoán, có tinh thần chịu trách nhiệm cao

- Chịu được áp lưc cao

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT và các phúc lợi của Công Ty

- Lương Tháng 13

- Thưởng các ngày LỄ/TẾT

- Thưởng theo Doanh Số

- Tham gia các hoạt động phong trào và cập nhật kiến thức với các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn phát triển bản thân và đội nhóm

- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, cơ hội học hỏi và lộ trình phát triển rõ ràng

- Ngoài ra còn các chế độ đãi ngộ khách xứng đáng với năng lực và những đóng góp cho công ty

- Bao ăn/ ở tại nhà hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin