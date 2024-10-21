Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3C Đường 3/2, Phường 11, Quận 10 ...và 2 địa điểm khác

Về nhân sự:
Trực tiếp tuyển dụng nhân viên cho các vị trí thuộc chi nhánh mình quản lý. Tổ chức hướng dẫn, kèm cặp nhân viên theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của nhà hàng. Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của Cty. Ngăn ngừa và giải quyết mâu thuẫn của nhân viên trong ca làm, trình bày lại với BLĐ/Phòng HCNS để đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp.
Trực tiếp tuyển dụng nhân viên cho các vị trí thuộc chi nhánh mình quản lý.
Tổ chức hướng dẫn, kèm cặp nhân viên theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của nhà hàng.
Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của Cty.
Ngăn ngừa và giải quyết mâu thuẫn của nhân viên trong ca làm, trình bày lại với BLĐ/Phòng HCNS để đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp.
Vận hành:
Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày. Tổ chức các buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho nhân viên. Tổ chức việc thực hiện các yêu cầu, chỉ thị của BLĐ. Báo cáo tình hình hoạt động hàng ngày cho BLĐ. Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.
Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày.
Tổ chức các buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho nhân viên.
Tổ chức việc thực hiện các yêu cầu, chỉ thị của BLĐ.
Báo cáo tình hình hoạt động hàng ngày cho BLĐ.
Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.
Quản lý tài chính và tài sản:
Chủ động kiểm tra những thất thoát về hàng hóa, tài chính. Thực hiện đúng quy trình Xuất - Nhập hàng. Quản lý kho và nguyên liệu, công cụ dụng cụ và có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Trực tiếp kiểm tra các phiếu xuất kho của bộ phận kho xem đã hợp lý hay chưa. Theo dõi số lượng công cụ dụng cụ, tài sản hàng tháng giải trình cho BLĐ số lượng hư hỏng, mất mát, có đề xuất mua bổ sung. Trực tiếp xử lý các loại nguyên liệu tồn, món ăn hỏng theo quy trình, quy định của Cty
Chủ động kiểm tra những thất thoát về hàng hóa, tài chính. Thực hiện đúng quy trình Xuất - Nhập hàng. Quản lý kho và nguyên liệu, công cụ dụng cụ và có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Trực tiếp kiểm tra các phiếu xuất kho của bộ phận kho xem đã hợp lý hay chưa.
Theo dõi số lượng công cụ dụng cụ, tài sản hàng tháng giải trình cho BLĐ số lượng hư hỏng, mất mát, có đề xuất mua bổ sung.
Trực tiếp xử lý các loại nguyên liệu tồn, món ăn hỏng theo quy trình, quy định của Cty
Quản lý hoạt động kinh doanh:
Chịu trách nhiệm hiệu quả kinh doanh của nhà hàng. Phân tích và lập kế hoạch hoạt động: năm, quý, tháng, tuần bán hàng, doanh thu và thu lợi nhuận cho nhà hàng. Phối hợp với phòng Marketing để xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing. Tổ chức chương trình khuyến mãi... theo kế hoạch đã được BLĐ ký duyệt. Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng cho Nhà hàng Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
Chịu trách nhiệm hiệu quả kinh doanh của nhà hàng. Phân tích và lập kế hoạch hoạt động: năm, quý, tháng, tuần bán hàng, doanh thu và thu lợi nhuận cho nhà hàng.
Phối hợp với phòng Marketing để xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing. Tổ chức chương trình khuyến mãi... theo kế hoạch đã được BLĐ ký duyệt.
Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng cho Nhà hàng
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Kinh nghiệm: 02 năm trở lên ở vị trí tương đương, giao tiếp tốt Tiếng Anh, tốt nghiệp Trung cấp trở lên Từ 27 – 35 tuổi, ngoại hình sáng. Quản lý và vận hành nhân sự tốt Có khả năng ngoại giao, sáng tạo, tự tin và năng động Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Kỹ năng xử lý tình huống & giải quyết vấn đề nhanh Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Kinh nghiệm: 02 năm trở lên ở vị trí tương đương, giao tiếp tốt Tiếng Anh, tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Từ 27 – 35 tuổi, ngoại hình sáng.
Quản lý và vận hành nhân sự tốt
Có khả năng ngoại giao, sáng tạo, tự tin và năng động
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng xử lý tình huống & giải quyết vấn đề nhanh
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Lương thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm và năng lực ứng viên (từ 16 - 18 triệu + tip + thưởng) 06 tháng review lương/lần. Bao cơm trưa theo ca Thưởng tháng lương 13, 14; thưởng hiệu quả công việc; thưởng thâm niên;... Thưởng doanh thu, thưởng nóng,... Được tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty; các khóa học phát triển năng lực. Khám sức khỏe hằng năm. Chính sách bảo hiểm theo luật Các ngày Lễ nhân 200% - 300% theo Luật Lao động. Ngày nghỉ: 04 ngày/tháng, 1 tuần off 1 ngày không cố định. Công ty có chính sách hỗ trợ tài chính cho CB CNV có năng lực làm việc tốt và có thời gian cống hiến tại Công ty..
Lương thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm và năng lực ứng viên (từ 16 - 18 triệu + tip + thưởng)
06 tháng review lương/lần. Bao cơm trưa theo ca
Thưởng tháng lương 13, 14; thưởng hiệu quả công việc; thưởng thâm niên;... Thưởng doanh thu, thưởng nóng,...
Được tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty; các khóa học phát triển năng lực.
Khám sức khỏe hằng năm. Chính sách bảo hiểm theo luật
Các ngày Lễ nhân 200% - 300% theo Luật Lao động.
Ngày nghỉ: 04 ngày/tháng, 1 tuần off 1 ngày không cố định.
Công ty có chính sách hỗ trợ tài chính cho CB CNV có năng lực làm việc tốt và có thời gian cống hiến tại Công ty..

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TK22/1-TK22/2-TK22/3-TK22/4-TK22/5-TK22/6 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

