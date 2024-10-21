Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3C Đường 3/2, Phường 11, Quận 10 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Về nhân sự:

Trực tiếp tuyển dụng nhân viên cho các vị trí thuộc chi nhánh mình quản lý. Tổ chức hướng dẫn, kèm cặp nhân viên theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của nhà hàng. Tổ chức thực hiện theo các quy định về quản lý nhân sự của Cty. Ngăn ngừa và giải quyết mâu thuẫn của nhân viên trong ca làm, trình bày lại với BLĐ/Phòng HCNS để đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp.

Vận hành:

Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày. Tổ chức các buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho nhân viên. Tổ chức việc thực hiện các yêu cầu, chỉ thị của BLĐ. Báo cáo tình hình hoạt động hàng ngày cho BLĐ. Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.

Quản lý tài chính và tài sản:

Chủ động kiểm tra những thất thoát về hàng hóa, tài chính. Thực hiện đúng quy trình Xuất - Nhập hàng. Quản lý kho và nguyên liệu, công cụ dụng cụ và có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Trực tiếp kiểm tra các phiếu xuất kho của bộ phận kho xem đã hợp lý hay chưa. Theo dõi số lượng công cụ dụng cụ, tài sản hàng tháng giải trình cho BLĐ số lượng hư hỏng, mất mát, có đề xuất mua bổ sung. Trực tiếp xử lý các loại nguyên liệu tồn, món ăn hỏng theo quy trình, quy định của Cty

Quản lý hoạt động kinh doanh:

Chịu trách nhiệm hiệu quả kinh doanh của nhà hàng. Phân tích và lập kế hoạch hoạt động: năm, quý, tháng, tuần bán hàng, doanh thu và thu lợi nhuận cho nhà hàng. Phối hợp với phòng Marketing để xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing. Tổ chức chương trình khuyến mãi... theo kế hoạch đã được BLĐ ký duyệt. Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng cho Nhà hàng Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 02 năm trở lên ở vị trí tương đương, giao tiếp tốt Tiếng Anh, tốt nghiệp Trung cấp trở lên Từ 27 – 35 tuổi, ngoại hình sáng. Quản lý và vận hành nhân sự tốt Có khả năng ngoại giao, sáng tạo, tự tin và năng động Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Kỹ năng xử lý tình huống & giải quyết vấn đề nhanh Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm và năng lực ứng viên (từ 16 - 18 triệu + tip + thưởng) 06 tháng review lương/lần. Bao cơm trưa theo ca Thưởng tháng lương 13, 14; thưởng hiệu quả công việc; thưởng thâm niên;... Thưởng doanh thu, thưởng nóng,... Được tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty; các khóa học phát triển năng lực. Khám sức khỏe hằng năm. Chính sách bảo hiểm theo luật Các ngày Lễ nhân 200% - 300% theo Luật Lao động. Ngày nghỉ: 04 ngày/tháng, 1 tuần off 1 ngày không cố định. Công ty có chính sách hỗ trợ tài chính cho CB CNV có năng lực làm việc tốt và có thời gian cống hiến tại Công ty..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

