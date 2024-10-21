Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Ninh Thuận: Khu A, Khu Đô thị du lịch biển Bình Sơn

- Đường 16/4, KP6, Phường Mỹ Bình, TP Phan Rang Tháp Chàm

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ các hoạt động của bộ phận phục vụ, bar của nhà hàng ....tại chi nhánh được phân công. Quản lý nhân viên Quản lý tài chính Quản lý hàng hoá, tài sản Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách Quản lý đặt bàn Điều hành công việc Quản lý tiêu chuẩn phục vụ Thực hiện các công việc khác do cấp trên gia
Quản lý toàn bộ các hoạt động của bộ phận phục vụ, bar của nhà hàng ....tại chi nhánh được phân công.
Quản lý nhân viên
Quản lý tài chính
Quản lý hàng hoá, tài sản
Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách
Quản lý đặt bàn
Điều hành công việc
Quản lý tiêu chuẩn phục vụ
Thực hiện các công việc khác do cấp trên gia

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ Kinh nghiệm về mảng nhà hàng (bắt buộc). Tiếng Anh giao tiếp Siêng năng, chăm chỉ, hiền lành. Khả năng lãnh đạo, giao tiếp
Nam/ nữ
Kinh nghiệm về mảng nhà hàng (bắt buộc).
Tiếng Anh giao tiếp
Siêng năng, chăm chỉ, hiền lành.
Khả năng lãnh đạo, giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 12 triệu (có thể deal theo năng lực và kinh nghiệm). Thưởng theo doanh thu Thưởng lễ tết Ăn cơm tại nhà hàng/ phụ cấp tiền cơm theo ngày Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ
Lương: Từ 12 triệu (có thể deal theo năng lực và kinh nghiệm).
Thưởng theo doanh thu
Thưởng lễ tết
Ăn cơm tại nhà hàng/ phụ cấp tiền cơm theo ngày
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN

CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 56 Đống Đa, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

