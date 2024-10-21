Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Thuận: Khu A, Khu Đô thị du lịch biển Bình Sơn - Đường 16/4, KP6, Phường Mỹ Bình, TP Phan Rang Tháp Chàm

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ các hoạt động của bộ phận phục vụ, bar của nhà hàng ....tại chi nhánh được phân công. Quản lý nhân viên Quản lý tài chính Quản lý hàng hoá, tài sản Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách Quản lý đặt bàn Điều hành công việc Quản lý tiêu chuẩn phục vụ Thực hiện các công việc khác do cấp trên gia

Quản lý toàn bộ các hoạt động của bộ phận phục vụ, bar của nhà hàng ....tại chi nhánh được phân công.

Quản lý nhân viên

Quản lý tài chính

Quản lý hàng hoá, tài sản

Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách

Quản lý đặt bàn

Điều hành công việc

Quản lý tiêu chuẩn phục vụ

Thực hiện các công việc khác do cấp trên gia

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ Kinh nghiệm về mảng nhà hàng (bắt buộc). Tiếng Anh giao tiếp Siêng năng, chăm chỉ, hiền lành. Khả năng lãnh đạo, giao tiếp

Nam/ nữ

Kinh nghiệm về mảng nhà hàng (bắt buộc).

Tiếng Anh giao tiếp

Siêng năng, chăm chỉ, hiền lành.

Khả năng lãnh đạo, giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 12 triệu (có thể deal theo năng lực và kinh nghiệm). Thưởng theo doanh thu Thưởng lễ tết Ăn cơm tại nhà hàng/ phụ cấp tiền cơm theo ngày Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ

Lương: Từ 12 triệu (có thể deal theo năng lực và kinh nghiệm).

Thưởng theo doanh thu

Thưởng lễ tết

Ăn cơm tại nhà hàng/ phụ cấp tiền cơm theo ngày

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin