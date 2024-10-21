Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN
- Ninh Thuận: Khu A, Khu Đô thị du lịch biển Bình Sơn
- Đường 16/4, KP6, Phường Mỹ Bình, TP Phan Rang Tháp Chàm
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý toàn bộ các hoạt động của bộ phận phục vụ, bar của nhà hàng ....tại chi nhánh được phân công.
Quản lý nhân viên
Quản lý tài chính
Quản lý hàng hoá, tài sản
Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách
Quản lý đặt bàn
Điều hành công việc
Quản lý tiêu chuẩn phục vụ
Thực hiện các công việc khác do cấp trên gia
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ
Kinh nghiệm về mảng nhà hàng (bắt buộc).
Tiếng Anh giao tiếp
Siêng năng, chăm chỉ, hiền lành.
Khả năng lãnh đạo, giao tiếp
Tại CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Từ 12 triệu (có thể deal theo năng lực và kinh nghiệm).
Thưởng theo doanh thu
Thưởng lễ tết
Ăn cơm tại nhà hàng/ phụ cấp tiền cơm theo ngày
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÒN KIẾN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
